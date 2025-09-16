Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 8 közepes alma, egy-egy kisebb (4 dl-es) befőttesüveg szilva- és meggykompót, fagyasztott eper és piros ribizli ízlés szerinti mennyiségben, fahéj, szegfűszeg, citromfű vagy menta, belsőleg is használható narancs- vagy citromolaj, kevés cukor, 1 tasak vaníliás cukor; a sűrítéshez: 8–10 evőkanál apró szemű zabpehely, csipetnyi só, fél citrom leve.

Elkészítése. Az almát meghámozzuk, cikkekre vágjuk, kis citromlével meglocsoljuk, hogy ne barnuljon meg, és felhasználásig félretesszük.

Egy fazékban kevés vizet forralunk, hozzáadjuk a fahéjat és a szegfűszeget, valamint kevés cukrot. Ha már fő az ízesített víz, beletesszük a feldarabolt almát, és addig főzzük, amíg megváltozik a színe. Ekkor hozzáadjuk a szilva- és a meggy­kompótot, a fagyasztott epret és a piros ribizlit, valamint a citromfüvet vagy a mentát, és ismét felforraljuk. Ezzel párhuzamosan kb. 1,5 liternyi vízben csipetny sóval krémesre főzzük a zabpelyhet, majd sűrű szövésű szitán vagy szűrőn átpasszírozzuk, és a péppel besűrítjük a levest. Végül még egyszer felforraljuk, közben még ízesítjük kevés narancs- vagy citrom­olajjal, vaníliás cukorral, és ha még szükséges, kevés cukorral. A könnyű és ízletes levest tartalmas második felvezetőjeként tálaljuk. A leves tetszés szerint más gyümölcsökből is elkészíthető, a zabpehelypépes sűrítéssel a tejszínes eresztéket (habarást) lehet helyettesíteni, hogy a laktózérzékenyek is ehessenek belőle. A cukor mennyisége a gyümölcsök édességétől függ.

Mennyiség: 8 személy

Elkészítési idő: 40 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

