Elkészítése. Az almát meghámozzuk, cikkekre vágjuk, kis citromlével meglocsoljuk, hogy ne barnuljon meg, és felhasználásig félretesszük.

Egy fazékban kevés vizet forralunk, hozzáadjuk a fahéjat és a szegfűszeget, valamint kevés cukrot. Ha már fő az ízesített víz, beletesszük a feldarabolt almát, és addig főzzük, amíg megváltozik a színe. Ekkor hozzáadjuk a szilva- és a meggy­kompótot, a fagyasztott epret és a piros ribizlit, valamint a citromfüvet vagy a mentát, és ismét felforraljuk. Ezzel párhuzamosan kb. 1,5 liternyi vízben csipetny sóval krémesre főzzük a zabpelyhet, majd sűrű szövésű szitán vagy szűrőn átpasszírozzuk, és a péppel besűrítjük a levest. Végül még egyszer felforraljuk, közben még ízesítjük kevés narancs- vagy citrom­olajjal, vaníliás cukorral, és ha még szükséges, kevés cukorral. A könnyű és ízletes levest tartalmas második felvezetőjeként tálaljuk. A leves tetszés szerint más gyümölcsökből is elkészíthető, a zabpehelypépes sűrítéssel a tejszínes eresztéket (habarást) lehet helyettesíteni, hogy a laktózérzékenyek is ehessenek belőle. A cukor mennyisége a gyümölcsök édességétől függ.

Mennyiség: 8 személy

Elkészítési idő: 40 perc

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.