A nap fotója

2025. szeptember 16., kedd, Szabadidő
  • Traktorok versenyre készen Erdővidéken. Hecser László felvétele
Hozzászólások
Mit főzzünk ma? (Gyümölcsleves)

Hozzávalók: 8 közepes alma, egy-egy kisebb (4 dl-es) befőttesüveg szilva- és meggykompót, fagyasztott eper és piros ribizli ízlés szerinti mennyiségben, fahéj, szegfűszeg, citromfű vagy menta, belsőleg is használható narancs- vagy citromolaj, kevés cukor, 1 tasak vaníliás cukor; a sűrítéshez: 8–10 evőkanál apró szemű zabpehely, csipetnyi só, fél citrom leve.
2025-09-16: Gazdakör - Incze Péter:

Előlegfizetés október 15-től (Mezőgazdasági támogatások)

A támogatási kérések aláírása nélkül a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) nem folyósítja az előleget a 2025-ös évre – jelentette ki Adrian Pintea, az agrárminisztérium államtitkára a nemzeti tévécsatorna Agricultura la raport című műsorában, sürgetve a gazdákat, hogy haladéktalanul írják alá a kifizetési kérelmüket. Az aláírási határidő szeptember 30. 
