A támogatási kérések aláírása nélkül a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) nem folyósítja az előleget a 2025-ös évre – jelentette ki Adrian Pintea, az agrárminisztérium államtitkára a nemzeti tévécsatorna Agricultura la raport című műsorában, sürgetve a gazdákat, hogy haladéktalanul írják alá a kifizetési kérelmüket. Az aláírási határidő szeptember 30.

Az államtitkár szerint október 16-án kezdődik az APIA-előleg kifizetése, mely november 30-ig tart. Mint elmondta, nem minden gazda fogja megkapni az előleget, de körülbelül 90–95 százalékuk igen. November 30-án ezek a kifizetések lezárulnak, december 2-án pedig megkezdődik a végső kifizetés – közölte Adrian Pintea, hozzátéve: „A mezőgazdasági minisztérium alapokat különített el ezekre a kifizetésekre, a pénz már a minisztérium számláján van, és a gazdáknak nem kell aggódniuk, mivel ezek európai források. De tudjuk, hogy az európai forrásokat először a nemzeti költségvetésből fizetik ki, és a visszatérítés a kifizetési kimutatás benyújtása után történik. Az előlegeket január 5-én utalják vissza Romániának, majd 2026. január 3-a után ezek a kifizetések újra megkezdődnek. Idén, függetlenül attól, hogy előlegekről vagy végső kifizetésekről beszélünk, az európai alapokból származó mindenféle támogatási intézkedés szerepelni fog, kivéve az állami költségvetésből származókat. Az átmeneti nemzeti támogatások (ANT) csak 2026-ban kerülnek kifizetésre. Gazdáink tudják, hogy ezeket a kérelem benyújtásának évét követő év költségvetéséből biztosítják. A 2026-os költségvetés jóváhagyását követően az APIA minden bizonnyal engedélyezi, és ezek az összegek is kifizetésre kerülnek. 2025-re az utolsó kifizetés a növénytermesztési ágazatban nyújtott kapcsolt támogatás lesz, itt vannak bizonyos dokumentumok, melyeket május 15-ig kell benyújtani az APIA-nak, és a kifizetésre azt követően kerül sor.”

Azt is elmondta, hogy Románia 1,952 milliárd eurót kapott az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA) előlegekre és végső kifizetésekre, és hogy október 16-tól november 30-ig több mint egymilliárd eurót szeretnének előlegként kifizetni.