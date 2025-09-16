Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Idén is támogatják

2025. szeptember 16., kedd, Gazdakör

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk a hírt, hogy az országos ügynökség (AFIR) múlt csütörtökön közvitára bocsátotta a növények és állatok biztosítására kifizetett összegek hetven százalékának megtérítését lehetővé tevő intézkedés ideiglenes pályázati útmutatóját. 

  • A biztosítás kétszeresen hasznos lehet. Albert Levente felvétele
A kapott információ szerint a támogatási kérelmet 2025. szeptember 25. és október 12. között lehet  feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. A támogatás a 2024–2025-ös gazdasági évre (tavaly őszi és idei tavaszi kultúrákra) jár, alapja pedig a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) 17.1. alintézkedése. Az ügynökség a kifizetett biztosítási díj 70 százalékát téríti vissza a gazdáknak.

Pályázhatnak mind a fizikai személyek, mind a jogi személyiséggel rendelkező mezőgazdasági cégek. A támogatás a növényter­mesztési és az állatenyésztési ágazatra is kiterjed, és az eligazító füzetben felsorolt kockázatokat fedező biztosítási kötvényekre érvényes. 

Az ideiglenes pályázati eligazító füzet az AFIR honlapján (www.afir.ro) a Finanszírozás menüpontban, a Támogatási intézkedések oldalon – sM 17.1 – tanulmányozható. Pontosításokat és javaslatokat a relatii.publice@afir.ro e-mail-címre lehet küldeni. 

Az idei kiírás egy sor frissítést is tartalmaz, az intézkedés részletes ismertetésére visszatérünk.

