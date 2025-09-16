Terjed a sertéspestis

A gazdaságot körülbelül 90 nap múlva, a fertőtlenítés befejezése után lehet csak újra benépesíteni – számolt be a Radiooltenia. Az országos állat­egészségügyi hatóság riasztást adott ki Temes megyében is, ahol egy kisebb gazdaság 700 beteg sertést vásárolt. A gazdák most az államtól várják a kártérítést. Az utolsó ilyen nagyságrendű eset 2022-ben Dolj megyében, Ghidici településen fordult elő. Afrikai sertéspestist korábban is jelentett az állategészségügyi hatóság Temes megyében, márciusban a Periam tenyésztőtelepen ütötte fel a fejét. A 9000 kocával és 20 ezer malaccal rendelkező, nagynak mondható sertésfarm a Comtim Kft. tulajdonában van, és a rendelkezések értelmében le kellett ölni a teljes állományt. (i. p.)