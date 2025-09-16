Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elégedetlen alkalmazottak

2025. szeptember 16., kedd, Gazdakör

Adrian Chesnoiu, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) ügyvezető igazgatója szerint elveszíthetik szakembereiket, mert fizetésük lényegesen alacsonyabb, mint más állami intézményekben, például az Európai Alapok Minisztériumában. 

    Szakembereket veszít el az ügynökség. Fotó: Facebook / Adrian Chesnoiu

Adrian Chesnoiu elmondta, az általa vezetett ügynökség alkalmazottai elégedetlenek bizonyos bónuszok megszüntetése miatt, melyek a megyénként havonta kifizetett pályázati pénzek értékétől függtek. Ezek nem voltak nagy összegek, a megye havi teljesítményétől függően szakemberenként 1000 lejig terjedtek. A fizetéscsökkenést a Bolojan-kormány első megszorító csomagjának alkalmazása okozza. A bónuszok elvesztése miatt az AFIR és az APIA alkalmazottai július 15-én tüntetést szerveztek a kormány épülete előtt, de egyelőre nem változott semmi. A mezőgazdasági minisztérium honlapján közvitára bocsátottak egy kormányrendelet-tervezetet, amely a plusz juttatások feltételeit szabályozta azoknál, akik uniós pénzekkel dolgoznak, de ezt a kormányülésen még nem tárgyalták meg. 

Tetézi az elégedetlenséget, hogy az AFIR és az APIA szakembereinek a fizetése jóval, háromszor kisebb, mint egy másik, európai alapokat kezelő intézmény, az Európai Alapok Minisztériuma alkalmazottjaié. 

Adrian Chesnoiu úgy értékeli, munkatársainak a fizetése a traktoristákéhoz hasonlatos. „Egy AFIR-alkalmazott 1,8 millió eurót hoz Romániába az Európai Unió költségvetéséből, amelyet mi osztunk szét a finanszírozott projektekre. A román állam pedig nem költ többet 70 000–80 000 eurónál, és ennek a pénznek a nagy része szintén európai alapokból származik” – nyilatkozta az Olt TV-nek. „Hatalmas a különbség a hasonló tevékenységet végző intézmények között, például az AFIR alkalmazottainak a fizetése 6000–7000 lej, az Európai Alapok Minisztériuma alkalmazottainak a fizetése akár 18 000 lej is lehet. Ez a magasabb fizetést kínáló intézményekbe történő munkaerő-vándorláshoz vezet, és fokozza a munkavállalók frusztrációját. Jelenleg nagyon nehéz menedzserként dolgozni, megmagyarázni egy alkalmazottnak, hogy a közjó érdekében tegyen rendkívüli erőfeszítéseket, amikor valójában a mostani fizetéscsökkenés demotiválja őket. És ha egy ilyen személy elhagyja az ügynökséget, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem fog visszatérni” – jelentette ki az intézmény vezetője. 

Az Adrian Chesnoiu által javasolt megoldás az, hogy vezessenek be egységes bértáblát az európai alapokat kezelő összes intézményben, szüntessék meg az indokolatlan különbségeket és állapítsanak meg egyforma teljesítménymércét.

Szerző: Incze Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00
