Adószedők a kisgazdaságokban?

2025. szeptember 16., kedd, Gazdakör

A playtech.ro hírportál szerint – amelynek elszomorító hírét a központi mezőgazdasági sajtó is leközölte – a vidéken működő kistermelőket hivatalosan is célba vették az adóhatóságok.

    Fotó: pixabay.com

Az Ilie Bolojan kormánya által nemrég elfogadott törvényjavaslat előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak havonta részletes információ­kat kell küldeniük az Országos Adóhatósághoz (ANAF) a fizikai személyként, magángazdaságként működő kis mezőgazdasági termelők által elért értékesítésekről, a háztartásokban előállított és értékesített termékekről – a tejtől és zöldségektől kezdve vagy üveg zakuszkákig a piaci standokon eladott zöldségekig. Ide tartoznak mind­azok a kisgazdák, akik néhány csirkét, tojást, tejet vagy házi konzervet adnak el. 

A hírportál cikkirója szerint a meggondolatlan határozat, amely végső szavazásra a parlament elé kerül, rendkívül megnehezítené a kisgazdaságok és természetesen a helyi tanácsok dolgát.

A kezdeményezést az átláthatóság és a mezőgazdasági termelésről szóló adatok hatékonyabb gyűjtésének szükségességével indokolta a kormány. Sok kisgazda és háztartás számára azonban ez új papírmunkát, ellenőrzéseket és esetleges további adókat vetít előre.

A romániai kisgazdákat célzó új jogalkotási javaslat vitákat váltott ki a parlamentben. Csak reménykedni tudunk, hogy egy ilyen törvényjavaslatot nem fognak megszavazni.

