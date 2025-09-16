Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Parkolási díj SepsiszentgyörgyönNincs kőbe vésve a készpénzfizetés kivezetése

2025. szeptember 16., kedd, Közélet

Egyelőre tesztidőszakban van a szeptember 8-ától életbe léptetett intézkedés, melynek értelmében kizárólag digitálisan (mobilalkalmazáson keresztül vagy SMS-ben) lehet fizetni a parkolásért, és amennyiben az önkormányzat azt tapasztalja, hogy ez így nem tartható, az offline jegyvásárlást a továbbiakban is biztosítják, de nem a jelenlegi formában – nyilatkozta lapunknak Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármesterét annak kapcsán kerestük meg, hogy az intézkedés felháborodást okozott a lakosság körében, sokan úgy értékelték, a készpénzfizetés kivezetésével az önkormányzat hátrányos helyzetbe hozza a digitális világban nehezen tájékozódókat (elsősorban az idősebb korosztályt).

  • Sepsiszentgyörgyi parkolóautomata – Antal Árpád szerint nincs lezárva a készpénzfizetéses fejezet. A szerző felvétele
Érdeklődésünkre Antal Árpád kifejtette, tisztában vannak azzal, hogy felháborodás kísérte az intézkedést, de fontos tudni, hogy egyelőre kísérleti jelleggel vezették be, figyelik a napi mozgást, a számokat, és amennyiben egy hónap alatt azt tapasztalják, hogy nem tartható az új rendszer, módosítanak a szabályzaton. Emlékeztetett, hogy a parkolás nem csak mobilalkalmazáson keresztül fizethető, hanem üzenetben is. Feltételezik, hogy a legtöbben, akiknek van telefonjuk, meg tudják oldani az SMS-en keresztüli fizetést, de megtörténhet, hogy van, akinek ez is gondot okoz. Éppen ezért felkérték a parkolók felügyeletét ellátó önkormányzati vállalat, a Sepsi Protekt munkatársait, ha azt tapasztalják, hogy valakinek gondja van a fizetéssel, annak segítsenek. 

Antal Árpád továbbá elmondta, hogy az önkormányzatnál „házon belül” is voltak viták, hogy túl meredek-e ez a váltás, a készpénzfizetési lehetőség megszüntetése. A fiatalabb kollégák azzal érveltek, a koronavírus-járvány rákényszerítette az önkormányzatot is arra, hogy online eszközöket használjon, és azóta is működik. Ma már a szakbizottsági ülések nyolcvan százalékát, a testületi üléseknek pedig legkevesebb felét online tartják, olyan körülmények között, hogy van 80 év feletti önkormányzati képviselőjük is, aki elsajátította a szükséges ismereteket – ecsetelte a polgármester, akinek az a meglátása: az offline megoldásra is lehetőséget kell biztosítani, még akkor is, ha a rendszert így nehezebb egyensúlyban tartani. Antal Árpád hangsúlyozta: amennyiben egy hónap után úgy tapasztalják, hogy az új elképzelés nem felel meg, akkor lehetőséget biztosítanak a parkolójegyek közvetlen megvásárlására. 

A polgármester kitért arra is, hogy az elkövetkező időszakban jelentősen növelni fogják a fizetéses parkolók számát, mert hosszú évek óta csak a belvárosban vannak ilyenek, az itt található utcák pedig lassan élhetetlenek, az ott lakóktól érkeznek folyamatosan a visszajelzések. A bővítés azt is feltételezné, hogy az önkormányzatnak sok új parkolóautomatát kellene vásárolnia, ami komoly anyagi tehertétel, és nem is térül meg, arról nem beszélve, hogy a működtetés is körülményes, költséges. Ha már spórolni kénytelen az önkormányzat, az ilyen jellegű költségeket is próbálják csökkenteni – mondta a polgármester.

 

Magyar Polgári Erő: állítsák vissza a készpénzfizetési lehetőséget

A szeptember 8-ától megszüntetett készpénzes fizetési rendszer miatt a napokban a Magyar Polgári Erő (MPE) sepsiszentgyörgyi szervezete is felemelte a hangját. Erőss Bulcsú elnök közleményükben egyebek mellett kifejti, hogy a készpénzfizetéses parkolást „túlnyomórészt azok a helyi, környékbeli lakosok használják, akik ügyes-bajos dolgaikat intézték nap mint nap a belvárosban”, és az RMDSZ-es városvezetés ezt a réteget fosztja meg ettől a lehetőségtől. 

Az MPE megyeszékhelyi szervezetének vezetője szerint az önkormányzatnak figyelembe kellene vennie, hogy a készpénzfizetést választó polgárok nagyobb része a digitális szolgáltatásokat nem tudja maradéktalanul használni, ráadásul nem mindenkinek van okostelefonja. Erőss Bulcsú szerint tavaly még a „többet a polgárnak, kevesebbet az államnak” politikai szólamot pengető RMDSZ „ma már más álláspontot képvisel, s itt, a végeken ezzel az intézkedésével egy jelentős réteget hoz hátrányos helyzetbe a készpénzfizetéses parkolás eltörlésével”. 

Az elnök úgy véli, az intézkedés mögött az áll, hogy az önkormányzat munkatársa, aki az automatákból összeszedte a pénzt, nyugdíjba ment, és helyére nem alkalmaztak mást, ezért meglátása szerint az igazi ok nem a digitális fizetési mód szélesebb körű elterjesztése, hanem a megszorítások. Az MPE nyomatékosan felkéri az önkormányzatot, hogy állítsa vissza a helyiek és a környék lakói számára a készpénzfizetéses parkolás lehetőségét.

