KézdivásárhelyMegújul a Józsiás-park

2025. szeptember 16., kedd, Közélet

Kézdivásárhely újabb fontos lépést tesz a fenntartható városfejlesztés irányában: az önkormányzat az elmúlt napokban írta alá a Központi Fejlesztési Régióval azt a finanszírozási szerződést, amelynek révén a Molnár Józsiás park teljes felújítása és korszerűsítése valósulhat meg közel kétmillió eurós támogatásból.

  • A parkhoz modern játszótér és teniszpályák is tartoznak majd. A szerző archív felvételei
A Kézdivásárhely zöld infrastruktúrájának fejlesztése – beruházások a zöld és kék infrastruktúrába hangzatos elnevezésű projekt lényegében a Molnár Józsiás park felújítását és kibővítését, új bejárattal való ellátását célozza – közölte a szerződést aláíró Bokor Tibor polgármester. Kifejtette: több tekintetben is megújul a park, amelyben különböző rekreációs és egyéb célt szolgáló területek egyaránt helyet kapnak. A pályázatra való felkészülés sem volt egyszerű. Egyrészt a terület telekkönyvezését kellett megoldani, ez a folyamat pedig két évet vett igénybe. Ugyanakkor komplex vizsgálatok is történtek, szakemberek mérték fel a parkban lévő fák egészségi állapotát, egyebek mellett egy különleges géppel meg is röntgenezték az évszázados növényeket. 

„Közel tízmillió lejes beruházásról van szó, mindössze kétszázalékos önrésszel. A pályázat két részből áll: a mostani park felújítása, ahol külön övezeteket hozunk létre kor és érdeklődési körök szerint, ezek mellett felújítjuk a zenepavilont is. Ugyanakkor esővíztárolókat alakítunk ki, így nem vezetékes vízzel történik majd a locsolás a parkban. A pályázat második része a Molnár Józsiás-mauzóleum mögötti, a kertészet egykori területének parkosításáról szól, az is érdekesnek és látványosnak ígérkezik. Emellett a Wegener parkhoz hasonlóan mellékhelyiség és mosdók is készülnek, ugyanakkor bejáratot nyitunk a Molnár Józsiás utcára” – magyarázta a polgármester.

Az említett rekreációs zónák érdekesnek ígérkeznek – mondta el Szilveszter Szabolcs alpolgármester. „A Dörmögő névre keresztelt hely a relaxációt és a meditációt segíti majd, Csicsergő nevet visel a fiatalok területe, a Deres részen az idősebbek lazulhatnak, a Mulató lesz az ismerkedni akarók része, a családosok a Nevetőt kereshetik fel, a sportolók az Izzasztót látogathatják, Szippantónak neveztük el azt a majdani virágos és gyógynövényes részt, amely a szaglásunkat fogja stimulálni, a piknikező a Napozó nevet viseli” – magyarázta az alpolgármester. Bokor Tibor hozzátette: a felújításal a sétányok térképe is átalakul majd. 

 

 

A projekt finanszírozása megoldottnak tűnik, hiszen európai uniós forrásokból valósul meg.

A zöldövezet bővítése fontos a város számára, ugyanis Kézdivásárhely jelenleg komoly hiánnyal küzd ilyen téren: a város egy főre eső átlagos zöld felülete mindössze 18,6 négyzetméter, miközben az Európai Bizottság által ajánlott szint 26 négyzetméter. Ez a hiány kedvezőtlenül hat az életminőségre, a közegészségügyre és a környezet állapotára. A most induló fejlesztés közvetlenül orvosolja ezt a problémát, hiszen a modern, többfunkciós park javítja a városlakók egészségét, közérzetét és társadalmi életét. 

A parkban a pályázat szerint korszerű, fenntartható megoldásokat is bevezetnek: energiatakarékos közvilágítást, intelligens öntözőrendszereket és környezetbarát anyagokat. A tervezés során a New European Bauhaus alapelvei – fenntarthatóság, innováció és társadalmi inklúzió – is érvényesülnek.

A gyulafehérvári ügynökség közel 110 millió eurót fordít a városok zöld és kék infrastruktúrájának fejlesztésére, „hogy ellenállóbbá tegyük a településeket” – hangsúlyozta közleményében Simion Crețu, a régiófejlesztési ügynökség vezérigazgatója.

Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00 Cikk megjelenítése: 137 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
2025-09-16: Közélet - Bartos Lóránt:

Új birkózószőnyeget kapott a kézdialmási iskola

Különleges eseménynek adott otthont pénteken a kézdialmási Kelemen Didák Általános Iskola tornaterme: az intézmény új birkózószőnyeggel gazdagodott. Az ajándékot Németh Szilárd, a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke, a Fidesz alelnöke és Kozma István, a Magyar Birkózó Akadémia alapítója jelenlétében adták át. A sportvezetőt több székelyföldi kollégája is elkísérte a felső-háromszéki településre, ahol már két évtizede hagyomány a birkózás.
2025-09-16: Közélet - Iochom István:

Incze István-emlékkiállítás Kézdivásárhelyen (Udvarterek)

Különösebb hírverés és ünnepélyes felvezetés nélkül nyílt meg szeptember 5-én az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében a 120 évvel ezelőtt Kézdivásárhelyen született Incze István Udvarterek című festészeti tárlata, mely e hónap 28-áig látogatható.
