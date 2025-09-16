HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
UdvarterekIncze IstvÃ¡n-emlÃ©kkiÃ¡llÃ­tÃ¡s KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyen

2025. szeptember 16., kedd, KÃ¶zÃ©let

KÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb hÃ­rverÃ©s Ã©s Ã¼nnepÃ©lyes felvezetÃ©s nÃ©lkÃ¼l nyÃ­lt meg szeptember 5-Ã©n az Incze LÃ¡szlÃ³ CÃ©htÃ¶rtÃ©neti MÃºzeum idÅ‘szakos kiÃ¡llÃ­tÃ³termÃ©ben a 120 Ã©vvel ezelÅ‘tt KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyen szÃ¼letett Incze IstvÃ¡n Udvarterek cÃ­mÅ± festÃ©szeti tÃ¡rlata, mely e hÃ³nap 28-Ã¡ig lÃ¡togathatÃ³.

  • Ifj. Incze IstvÃ¡n, DimÃ©ny Attila, a mÃºzeum vezetÅ‘je Ã©s Incze IstvÃ¡n Botond a 2018-as tÃ¡rlatÂ­megnyitÃ³n. A szerzÅ‘ archÃ­v felvÃ©tele
    Ifj. Incze IstvÃ¡n, DimÃ©ny Attila, a mÃºzeum vezetÅ‘je Ã©s Incze IstvÃ¡n Botond a 2018-as tÃ¡rlatÂ­megnyitÃ³n. A szerzÅ‘ archÃ­v felvÃ©tele

A rendszervÃ¡ltÃ¡s utÃ¡n 2005-ben, szÃ¼letÃ©sÃ©nek 100. Ã©vfordulÃ³jÃ¡n, 2013-ban, halÃ¡lÃ¡nak 35., majd 2018-ban, halÃ¡lÃ¡nak 40. Ã©vfordulÃ³jÃ¡n rendeztek kÃ¶zÃ¶s tÃ¡rlatot Incze IstvÃ¡n festmÃ©nyeibÅ‘l, valamint fia, ifj. Incze IstvÃ¡n Ã©s unokÃ¡ja, Incze IstvÃ¡n Botond alkotÃ¡saibÃ³l.

Incze IstvÃ¡n 1905. szeptember 21-Ã©n szÃ¼letett KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyen. 1930-ban beiratkozott a kolozsvÃ¡ri SzÃ©pmÅ±vÃ©szeti AkadÃ©miÃ¡ra, ahol Aurel Ciupe volt a tanÃ­tÃ³mestere, majd 1934-ben a bukaresti SzÃ©pmÅ±vÃ©szeti AkadÃ©miÃ¡n tanult, ahol Constantin Artachino mester irÃ¡nyÃ­tÃ¡sa alatt fejezte be a tanÃ¡ri Ã©s mÅ±vÃ©szi pÃ¡lyÃ¡ra valÃ³ felkÃ©szÃ¼lÃ©st. TanulmÃ¡nyai elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n TordaszentlÃ¡szlÃ³n volt tanÃ¡r, majd 1935-ben a MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi Katolikus GimnÃ¡ziumhoz neveztÃ©k ki rajztanÃ¡rnak. MarosvÃ¡sÃ¡rhelyen telepedett le vÃ©glegesen, ott alapÃ­tott csalÃ¡dot, tanÃ¡ri Ã©s mÅ±vÃ©szi alkotÃ³i munkÃ¡ssÃ¡ga ott bontakozott ki.

1937-ben hosszabb tanulmÃ¡nyÂ­Ãºtra indult, bejÃ¡rta Nyugat-EurÃ³pa kÃ©ptÃ¡rait. HazatÃ©rÃ©se utÃ¡n MarosvÃ¡sÃ¡rhelyen Ã©s kÃ¶rnyÃ©kÃ©n festett, tÃ¡jkÃ©peivel 1939-ben jelentkezett elÅ‘szÃ¶r a nagy nyilvÃ¡nossÃ¡g elÅ‘tt. 1933â€“1944 kÃ¶zÃ¶tt a BarabÃ¡s MiklÃ³s CÃ©h tagja. 1949-tÅ‘l nyugdÃ­jba vonulÃ¡sÃ¡ig MarosvÃ¡sÃ¡rhelyen a MÅ±vÃ©szeti KÃ¶zÃ©piskola tanÃ¡ra volt, ugyanakkor posztimpresszionista festmÃ©nyeiÂ­vel csoportos kiÃ¡llÃ­tÃ¡sok Ã¡llandÃ³ rÃ©sztvevÅ‘je. MarosvÃ¡sÃ¡rhelyen hunyt el 1978. augusztus 12-Ã©n.Â 

IdÅ‘skorÃ¡ban, a hetvenes Ã©vek elsÅ‘ felÃ©ben kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi nyaralÃ¡sai sorÃ¡n 39 olajfestmÃ©nyen Ã¶rÃ¶kÃ­tette meg szÃ¼lÅ‘vÃ¡rosa sajÃ¡tos utcarÃ©szleteit, udvartereit Ã©s mÅ±emlÃ©k Ã©pÃ¼leteit. Az akkor kÃ©szÃ¼lt mÅ±veit szÃ¼lÅ‘vÃ¡rosa mÃºzeumÃ¡nak adomÃ¡nyozta. Ã“haja az volt, hogy munkÃ¡i Ã¡llandÃ³ kiÃ¡llÃ­tÃ¡son szerepeljenek. HelyszÅ±ke miatt a mÃºzeum ezt nem tudta vÃ¡llalni, azonban amikor csak alkalom adÃ³dott, idÅ‘szakos kiÃ¡llÃ­tÃ¡son mutatta be a festÅ‘mÅ±vÃ©sz dokumentumÃ©rtÃ©kÅ± alkotÃ¡sait. NÃ©hÃ¡ny festmÃ©nye olyan Ã©pÃ¼leteket Ã¶rÃ¶kÃ­t meg, amelyeket azÃ³ta lebontottak. Most, amikor hamarosan az Incze LÃ¡szlÃ³ CÃ©htÃ¶rtÃ©neti MÃºzeum a kÃ­vÃ¼l-belÃ¼l felÃºjÃ­tott egykori katonanevelde Ã©pÃ¼letÃ©be kÃ¶ltÃ¶zik, teljesÃ¼lhetne az ErdÃ©ly Van GoghjakÃ©nt emlegetett Incze IstvÃ¡n vÃ©gzÅ‘ Ã³haja, ha az egykori vÃ¡roshÃ¡za, a jelenlegi mÃºzeum Ã©pÃ¼lete kÃ©ptÃ¡ri rendeltetÃ©st kapna az intÃ©zmÃ©ny tulajdonÃ¡ban lÃ©vÅ‘ kÃ¶zel hatszÃ¡z kÃ©pzÅ‘mÅ±vÃ©szeti alkotÃ¡s szÃ¡mÃ¡ra.

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00
