Nincs pénz bértámogatásra

Nincs anyagi keret rá, így tavaly november óta nem írhattak alá szerződéseket a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél a foglalkoztatók által igényelhető bértámogatás folyósítására. Bár inasképzésre van pénz, ezzel a lehetőséggel alig élnek a háromszéki vállalkozók.

Kelemen Tibor intézményvezető lapunknak elmondta, jelenleg több mint háromszáz igénylés vár jóváhagyásra, anyagiak híján azonban nem tudnak eleget tenni a kéréseknek. Ezek várólistára kerülnek, leadásuktól számítva 12 hónapig érvényesek, utána elévülnek. A munkáltatók abban az esetben folyamodhatnak az egy éven át fizetett, havi 2250 lejt jelentő bértámogatásért, amennyiben pályakezdő fiatalokat, az ún. NEETS-kategóriába sorolt személyt, 30 évnél fiatalabb vagy 45 évnél idősebb munkanélkülit alkalmaznak. Az állami hozzájárulás a társadalom peremére szorult vagy nyugdíjazás előtt álló személyek, családfenntartók alkalmazása esetén is kérvényezhető.

Az igazgató kitért arra is, hogy bár van anyagi fedezet rá, az inasképzés iránt alig van érdeklődés megyénkben, csak nagyon nehezen tudják elindítani a tízfős csoportok munkaadóknál történő szakmai felkészítését. Azt remélik, sikerül megvalósítani az együttműködést egy helyi vállalkozóval, így közelebbről elindulhat egy pékcsoport képzése, azonban más területeken, a kereskedelemben vagy a fafeldolgozásban is szükség lenne felkészült szakemberekre. Háromszék kis megye, kicsik a vállalkozások, nem tudnak 10–15 fős csoportokat fogadni, még a nagyobb foglalkoztatók sem vállalják, mert nincs emberük, akit mentorként a tanoncok mellé állíthatnának – magyarázta Kelemen Tibor.