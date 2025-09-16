Tegnaptól kereshetik fel a bestofsepsi.ro honlapot azok, akik kitüntetendőket szeretnének jelölni Sepsiszentgyörgy önkormányzata a város hétköznapi hőseinek munkáját, teljesítményét elismerő kezdeményezése idei kiadására. Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a két évvel ezelőtt indított Best of Sepsi szabályzata, valamint a lebonyolítás folyamata elenyésző mértékben változott, ez alkalommal is kilenc kategóriában lehet jelölni, a szavazás az ismert módon zajlik, illetve a díjak átadása is gála keretében történik november 25-én.

A részletekről Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Antalka Erika, a város­imázs-iroda munkatársa számolt be.

A városvezető szerint két évvel ezelőtt egy szuper kezdeményezést, eseményt indítottak útjára, melynek fogadtatása mind a városban, mind Erdély-szinten jó volt, a sepsiszentgyörgyiek pedig aktívan bekapcsolódtak. A kezdeményezés üzenete, hogy az önkormányzat odafigyel azokra is, akiknek mindennapi munkája nélkül kevesebb lenne a település, akiknek mosolya, tevékenysége, közösségi odaadása szebbé teszi az életet Sepsiszentgyörgyön, jó ösztönzőnek bizonyult. A közösség számára is fontos volt az üzenet, miszerint ezeknek az embereknek a munkáját észlelni és értékelni kell. Az első kiadás sikeressége mellett ez abban is tetten érhető, hogy azóta Nagyváradon és Kolozsváron is elindult hasonló kezdeményezés. Ebből a szempontból nézve Sepsiszentgyörgy ismét úttörőnek bizonyult, és örömükre szolgál, ha olyan ötletet valósítanak meg, amelyet később mások is átvesznek, alkalmaznak – mondta a polgármester.

Antalka Erika ismertette, hogy az idei kiadás csak pár apró változtatást tartalmaz az elsőhöz képest. A jelölés hétfőn, azaz szeptember 15-én indult a honlapon és október 5-ig tart. Idén is kilenc kategóriában lehet jelölni: kereskedelemben, vendéglátásban dolgozók; szolgáltatást nyújtók; egészségügyben dolgozók; művészek és kreatív-kommunikációs szakemberek; oktatók és nevelők; sportolók és edzők; egyházi elöljárók és egyházközségek aktív tagjai; a város biztonságáért dolgozók, vészhelyzetkezelők, aktivisták, önkéntesek, szociális munkások. Antalka Erika elmondta, az egyik újdonság, hogy kilencedikként az egyéb kategóriát vezették be, ahol olyan személyeket lehet jelölni, akik az előbbiek közül egyikbe sem illenek bele, de a város polgárai úgy értékelik, érdemesek az elismerésre.

Minden kategóriában kiválasztják azt az öt személyt, akik a legtöbb jelölést kapták, és rájuk lehet majd szavazni október 20. és november 2. között a honlapon. Fontos tudnivaló, hogy egy személy annyi kategóriában szavaz, ahányban akar, ám egy kategórián belül csak egy jelöltre adhatja le szavazatát. A szavazás lezárulta után, november 15-én következik a díjátadó gála. Erre azok a jelöltek kapnak meghívást, akik bekerültek a második fordulóba, illetve 100–150 helyet a város polgárainak is fenntartanak. A részvétel regisztrációhoz kötött, ennek részleteit később ismertetik.

Antal Árpád és Antalka Erika elmondta, az előző kiadás során azt tapasztalták, a közösség értékelte, hogy ez egy olyan kezdeményezés, mely az egyszerű emberekről szól, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak. A kezdeményezésnek sikerült elérnie a célját, elindítottak egy olyan folyamatot, mellyel a helyi közösséget jó cselekedetekre ösztönzik. Antal Árpád szerint, ha ezekben a társadalmi rétegekben valaki a közösség megítélése alapján is elismerésben részesül, annak hosszú távú hatása, hogy az illető területeken a viselkedés, viszonyulás megváltozik, javul a teljesítmény, a hozzáállás, ösztönző a lehetőség, hogy a jól elvégzett munkát díjazzák. Antalka Erika egy példát hozott fel: az előző kiadásban jelölt mentősök osztották meg velük, hogy ez egy nagyon fontos üzenet számukra, hiszen kevés visszajelzést kapnak a munkájuk kapcsán, ám az, hogy sokan a díjra érdemesnek tartják őket, megerősítés volt, hogy az emberek érzékelik és értékelik azokat, akik tisztességesen végzik e nehéz feladatot.