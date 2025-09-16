Jól indított Kézdivásárhelyen a Lábbusz

A Lábbusz program révén a kézdivásárhelyi kisdiákok tegnap mehettek első alkalommal gyalogosan, kísérőkkel iskolába. A kezdeményezés jól indult, több mint kétszáz diák csatlakozott hozzá.

A Lábbusz programot az RMDSZ Nőszervezete hirdette meg partnerségben a kézdivásárhelyi városházával, miáltal a céhes város is csatlakozott azokhoz a településekhez – többek között a kezdeményező Sepsiszentgyörgyhöz –, ahol évek óta jól működik a program.

A Lábbusznak több útvonalat jelöltek ki az oktatási intézményekhez vezető utcákon, ezeket a távokat a gyerekek gyalogosan és csoportosan, kísérővel teszik meg, a tájékozódást egyrészt térképek, másrészt az útvonalon festett jelzések is segítik. Akik gyalogolnak, pontokat gyűjtenek, ezt később ajándékokra tudják beváltani, a kezdeményezők így is serkenteni akarják a gyerekeket. A program célja egyrészt az egészséges életmód szorgalmazása a mozgás révén, ugyanakkor a résztvevők közötti barátkozást is elősegíti a csoportos gyaloglás.

Domokos-Fejér Melinda, az RMDSZ Nőszervezetének háromszéki elnöke érdeklődésünkre elmondta: pontos számokkal még nem tudnak szolgálni, de mintegy 220 pontgyűjtő füzetet nyomtattak, és alig pár darab maradt belőlük. „210-en biztos társultak az akcióhoz, ami rendkívül jó szám, hiszen amikor Sepsiszentgyörgyön beindult a Lábbusz program, akkor első nap nagyjából hetven résztvevője volt. Az első nap 14 önkéntes hét, egymást részben fedő útvonalon kísérte kilenc intézményhez a gyermekeket, nagy élmény volt. Számítunk az önkéntesekre ezentúl is, és várjuk újak jelentkezését” – mondotta a kézdivásárhelyi programfelelős.