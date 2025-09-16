Korszerűsítések a közműhálózaton

Végéhez közeledik több, a megyeszékhely víz- és szennyvízhálózatát érintő fejlesztés, melyeket a regionális szolgáltató csapatai végeztek el az előző időszakban. A Hydrokov beszámolója szerint a Gát utcában a visszaömlő szennyvíz okozott problémákat korábban, így ott új szennyvízátemelő állomást és nyomóvezetéket telepíttek.

Várhatóan a következő napokban megérkeznek az újonnan épített szennyvízaknákhoz a megfelelő szivattyúk is, ezzel lezárul a mintegy félmillió lejes beruházás. Az Új és a Kút utcában is dolgoztak, ott a szennyvíz- és esővízvezetéket építették ki, illetve cserélték újra, a korszerűsítés a szennyvízátemelő szivattyúk beszerelésével itt is lezárul. A Hydrokov munkatársai új vezetéket telepítettek az egykori dohánygyár épületébe is, beszámolójuk szerint ezt a helyszínen tervezett további tevékenységek tették szükségessé. A Mihai Viteazul Főgimnázium udvarára telepített modulokból álló, emeletes konténerépületet szintén csatlakoztatni kellett a közműhálózatra, a víz- és szennyvízellátás biztosítását még a tanév kezdete előtt befejezték a szolgáltató munkatársai. (dvk)