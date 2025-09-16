Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Börtönben Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

2025. szeptember 16., kedd, Világfigyelő

Nem tett beismerő vallomást Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban és nem működik együtt a hatóságokkal Tyler Robinson, akit a konzervatív véleményvezér, Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak, erről Utah állam kormányzója beszélt – közölte a hirado.hu. A 22 éves Robinsont külön megfigyelés alatt tartják az Utah megyei börtönben, írta tegnap az index.hu. Eközben Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államoknak meg kell gyógyulnia a megosztottság okozta sebekből.

  • Amerikai gyászolók. Fotó: Agerpres / EPA / Lindsay D'Addato
    Amerikai gyászolók. Fotó: Agerpres / EPA / Lindsay D'Addato

Spencer Cox, Utah állam republikánus kormányzója vasárnap az ABC News műsorában arról beszélt, hogy a konzervatív aktivista, Charlie Kirk halálával összefüggésbe hozott gyanúsított nem működik együtt a hatóságokkal. „Nem vallott be semmit a hatóságoknak. Nem működik együtt, viszont a környezetében mindenki együttműködő. És szerintem ez nagyon fontos” – nyilatkozta Spencer Cox, Utah állam kormányzója az ABC News című műsorban. A hatóságok azonosították a feltételezett elkövetőt, a 22 éves Tyler Robinsont, aki jelenleg őrizetben van. A vádemelésre várhatóan ma kerül sor – tette hozzá a kormányzó.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak meg kell gyógyulnia a megosztottság okozta sebekből – az USA elnöke erről az NBC News televízió vasárnapi politikai magazinjának adott telefoninterjúban beszélt. Az elnök a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni merénylet nyomán adott rövid nyilatkozatban ugyanakkor úgy vélte, hogy akikkel szemben áll, az „őrültek egy radikális baloldali csoportja, amely soha nem játszott tisztességesen”.

A nyomozással kapcsolatban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szóvivője közölte, hogy a feltételezett elkövető elleni vádemelés érdekében tovább vizsgálják azt a rekord­számú lakossági bejelentést, amely a merényletet követően beérkezett, mindegyiket ellenőrzik. A feltételezett elkövetővel, a 22 éves Tyler Robinson magánéleti hátterével kapcsolatban az FBI megerősítette, hogy a férfi Utah állam déli részén, Saint George városában élettársával élt egy lakásban, és partnere egy transznemű nő. A hatóság beszámolója szerint az élettárs teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal, és állítása szerint nem tudott arról, hogy partnere merényletre készül. A lakásuk ugyanabban a lakónegyedben található, ahol Tyler Robinson szülei is élnek.

 

Világszerte Charlie Kirkre emlékeznek, a felvétel Berlinben készült. Fotó: Agerpres / EPA / Filip Singer

 

Az FBI korábbi tájékoztatása alapján a feltételezett merénylő elfogásában a családnak is szerepe volt, miután Tyler Robinson apja felismerte fiát a hatóságok által nyilvánosságra hozott képeken, majd a családdal való egyeztetést követően jelentkezett a rendőrségen.

A nyomozás érdekében a szövetségi ügynökök házkutatást tartottak Tyler Robinson lakásában, egyebek mellett számítógépeket is lefoglaltak, amelyeket az FBI Quanticóban működő központjába vittek elemzésre.

A vizsgálat megállapítása szerint Tyler Robinson volt az, aki egy tolózáras puskából leadta a halálos lövést egy egyetemi épület tetejéről szerdán helyi idő szerint nem sokkal déli 12 óra után Charlie Kirkre, aki a Utah Valley Egyetem diákjainak, több ezer fiatalnak vitafórumot tartott az intézmény központi terén.

2025-09-16: Közélet - :

2025-09-16: Világfigyelő - :

