Orbán Viktor: egy évtizede védjük a hazánkat

2025. szeptember 16., kedd, Világfigyelő

Tíz éve védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól – közölte a miniszterelnök tegnap a Facebook-oldalán.

    Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor azt írta, „tíz éve vezettük be a jogi határzá­rat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek, de mi, magyarok kitartottunk, lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük”. A miniszterelnök szerint az elmúlt tíz év alatt Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban „romokban a közbiztonság”. „Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat” – fogalmazott. Úgy folytatta, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Kiemelte, hogy egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel: a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák, aki nem áll be a sorba, azt büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.

2025-09-16: Világfigyelő - :

Börtönben Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Nem tett beismerő vallomást Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban és nem működik együtt a hatóságokkal Tyler Robinson, akit a konzervatív véleményvezér, Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsítanak, erről Utah állam kormányzója beszélt – közölte a hirado.hu. A 22 éves Robinsont külön megfigyelés alatt tartják az Utah megyei börtönben, írta tegnap az index.hu. Eközben Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államoknak meg kell gyógyulnia a megosztottság okozta sebekből.
2025-09-16: A múlt hét - Kuti János:

Politikai gyilkosság?

Nem kell államfőnek vagy politikusnak lenni azért, hogy merényletet kövessenek el az ember ellen, elég az is, ha csak egyszerűen politizál. És persze mindenki politizál, mert ahogy régen is mondták, a politikához, a futballhoz és a mezőgazdasághoz mindenki ért. Most az Egyesült Államokban egy véleményvezért lőttek le, aki nem volt ugyan politikus (azt mondta, hogy soha nem akarna elnök lenni), de azért politizált.
