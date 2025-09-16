Orbán Viktor: egy évtizede védjük a hazánkat

Orbán Viktor azt írta, „tíz éve vezettük be a jogi határzá­rat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek, de mi, magyarok kitartottunk, lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük”. A miniszterelnök szerint az elmúlt tíz év alatt Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban „romokban a közbiztonság”. „Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat” – fogalmazott. Úgy folytatta, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Kiemelte, hogy egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel: a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák, aki nem áll be a sorba, azt büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.