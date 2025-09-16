Politikai gyilkosság?

Nem kell államfőnek vagy politikusnak lenni azért, hogy merényletet kövessenek el az ember ellen, elég az is, ha csak egyszerűen politizál. És persze mindenki politizál, mert ahogy régen is mondták, a politikához, a futballhoz és a mezőgazdasághoz mindenki ért. Most az Egyesült Államokban egy véleményvezért lőttek le, aki nem volt ugyan politikus (azt mondta, hogy soha nem akarna elnök lenni), de azért politizált.

Persze a történelem folyamán előszeretettel gyilkolászták a hatalmon levőket azok, akik helyükbe akartak kerülni. Már az ókorban is gyilkos eszközök, például kardok, kések, mérges gombák célkeresztjébe kerültek sokan, főleg az uralkodók. Ezek közül csak egyet említsünk meg: Julius Caesar meggyilkolását a szenátusban i. e. 44-ben. Állítólag az csak legenda, hogy Caesar, amikor meglátta a merénylők között barátját és örökösét (fiát?), így kiáltott fel: „Te is, fiam, Brutus?!” A világon se szeri, se száma az elkövetett merényleteknek. Ilyen volt a szarajevói, amikor a trónörökös Ferenc Ferdinándot és feleségét gyilkolta meg Gavrilo Princip, aki ugyan nem akart Ausztria–Magyarország császára lenni, nemzeti hős viszont lett belőle, tettéből pedig világháború.

Vannak öngyilkos merénylők is, akik bizonyos elvek miatt, fanatizmusból felrobbantják magukat, vagy autóval hajtanak tömegbe olyan helyen, ahol sok ember van, és ártatlanokat küldenek a túlvilágra.

Persze a legegyszerűbb, ha tettük végrehajtásához a merénylők lőfegyvert használnak. És ahol sok van, ott könnyű azokat előkapni és lőni velük. Ennek nagy hagyománya van Amerikában, ahol már a cowboyok is vígan lövöldöztek egymásra a vadnyugaton.

Amerikában az elnökök elleni merényletek mindig is nagyon divatosak voltak, és négy elnököt sikeresen meg is öltek. Abraham Lincolnt elsőnek 1865-ben, majd negyedikként John F. Kennedyt 1963-ban. Hármat megsebesítettek, de nem haltak meg. Donald Trump ellen már kétszer próbálkoztak, de még csak elnökjelölt-jelölt volt, amikor fülön lőtték. Pedig ott még az elnök megfenyegetése is bűncselekménynek számít. De Európában is követtek el merényletet nemrég egy államfő, Robert Fico ellen, aki túlélte a lövöldözést.

A múlt héten egy amerikai merénylet borzolta (és borzolja máig is) a kedélyeket. Egy véleményvezért, a nagyon elnökpárti Charlie Kirköt lőtték le egy előadása közben. Két napig keresték a tettest, és még a tyúkólba is benéztek, hogy megtalálják. (Ezt elismerik, pedig lehet, hogy még az egérlyukba is benézhettek, mert gondolták, hogy oda is elbújna egy sikeres merénylő.) Aztán elfogták a feltételezett gyilkost, a 22 éves Tyler Robinsont. A fegyvere egy régebbi Mauser típusú vadászpuska volt távcsővel, levadászta az áldozatot körülbelül 200 méterről. Kezdetben azt mondták, hogy egy mesterlövész követhette el a merényletet, de a szakértők azt mondták, hogy ez semmi, mert egy mesterlövész több mint ötszáz méterről is fejen tudna lőni valakit. (Ezt vajon a mesterlövészek biztatására mondták-e?) Megtalálták a fegyvert is egy közeli erdőben. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) képeket is közölt a feltételezett merénylőről, és a lakosság segítségét kérte kézre kerítéséhez, 100 ezer dollár nyomra vezetői díjat is felajánlva. Most nem lehet tudni, hogy ki kapja azt. Olyan esetben, ha valaki fejére ilyen díjat tűznek ki, és az illető feladja magát, akkor ő maga kapja-e vajon a díjat? A merénylő apja, miután látta a képeket, amelyeket a gyanúsítottról közöltek, gondolhatta, hogy így is, úgy is elkapják fiát, Tyler Robinsont, és állítólag ő maga adta fel.

Különben Kirk kiállt a fegyvertartás mellett. A legfinomabb becslések szerint Amerikában 270 millió fegyvert tartanak a háztartásokban. Van, ahol csak rejtve szabad viselni, de van, ahol nyíltan, mint Texasban. Állítólag ez azért jó, mert arra, aki láthatóan viseli, nem mernek rálőni, mert ha nem talál a lövés, az illető visszalőhet.

A gyanúsított elfogását az elnök, Donald Trump jelentette be, aki azt mondta: „Azt gondolom, hogy bűnösnek találják és halálra ítélik a gyalázatos gyilkosság miatt.”

Európában csak Fehéroroszországban van halálbüntetés, de az Egyesült Államokban 3500-an várnak kivégzésre, így Robinson is beállhat ebbe a sorba.

Donald Trump és Charlie Kirk. Fotó: Facebook / The White House