Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési SzervezetJövőben csatlakozhat Románia

2025. szeptember 16., kedd, Belföld

Románia csatlakozása a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) az utolsó szakaszába lépett – jelentette ki tegnap a szervezet főtitkára az Ilie Bolojan kormányfővel tartott közös sajtóértekezleten.

  • Mathias Cormannt fogadja Ilie Bolojan. Fotó: gov.ro
    Mathias Cormannt fogadja Ilie Bolojan. Fotó: gov.ro

„Az OECD-tagság jelentős előnyökkel jár a kormányzás, a bevált gyakorlatokhoz való hozzáférés, a közbizalom erősödése és a közszféra reformjának támogatása terén, és mindez hozzájárul majd a beruházások növekedéséhez, valamint idővel a jövedelmek és az életszínvonal emelkedéséhez” – fejtette ki Mathias Cormann.

Kijelentette, hogy a csatlakozási folyamat hozzájárult a reformok megvalósításához, és az OECD ajánlásai segítették Romániát a felelős vállalatirányítás javításában. Románia előrehaladást ért el a vesztegetés elleni küzdelem és a nemzetközi környezetvédelmi normáknak való megfelelés terén is – tette hozzá Cormann.

Rámutatott: Románia az OECD-csatlakozás utolsó szakaszába lépett, és megjegyezte, hogy a szervezet 25 bizottsága közül 15 pozitívan értékelte a folyamatot. A végső kiértékelés jövő márciusra várható Románia esetében – tette hozzá.

„Bár a csatlakozás határideje még nem ismert, a román kormány ambiciózus, de véleményem szerint megvalósítható célt tűzött ki maga elé, hogy ezt a folyamatot 2026-ban lezárja (...). Meggyőződésünk, hogy ez a csatlakozás előnyökkel jár Románia és a román nép számára, és tudjuk, hogy Románia csatlakozása a mi szervezetünknek és tevékenységünknek is előnyös lesz” – emelte ki Mathias Cormann.
A szervezet főtitkára Nicușor Dan államfővel is megbeszélést folytatott, a találkozó után Nicușor Dan úgy értékelte, Románia felvétele az OECD-be a legerősebb nemzetközi elismerése annak, hogy fejlett országban élünk.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00 Cikk megjelenítése: 95 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 381
szavazógép
2025-09-16: A múlt hét - Kuti János:

Politikai gyilkosság?

Nem kell államfőnek vagy politikusnak lenni azért, hogy merényletet kövessenek el az ember ellen, elég az is, ha csak egyszerűen politizál. És persze mindenki politizál, mert ahogy régen is mondták, a politikához, a futballhoz és a mezőgazdasághoz mindenki ért. Most az Egyesült Államokban egy véleményvezért lőttek le, aki nem volt ugyan politikus (azt mondta, hogy soha nem akarna elnök lenni), de azért politizált.
2025-09-16: Belföld - :

A PSD meghosszabbítaná az árrésstopot (Újabb feszültség a koalícióban)

A kormánykoalícióban volt tárgyalás arról, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozását nem kellene meghosszabbítani október elsejétől – jelentette ki tegnap Ştefan Pălărie, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) most azt hangoztatja, mégis meg kellene hosszabbítani az árrésstopot.
rel="noreferrer"