Románia csatlakozása a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) az utolsó szakaszába lépett – jelentette ki tegnap a szervezet főtitkára az Ilie Bolojan kormányfővel tartott közös sajtóértekezleten.

„Az OECD-tagság jelentős előnyökkel jár a kormányzás, a bevált gyakorlatokhoz való hozzáférés, a közbizalom erősödése és a közszféra reformjának támogatása terén, és mindez hozzájárul majd a beruházások növekedéséhez, valamint idővel a jövedelmek és az életszínvonal emelkedéséhez” – fejtette ki Mathias Cormann.

Kijelentette, hogy a csatlakozási folyamat hozzájárult a reformok megvalósításához, és az OECD ajánlásai segítették Romániát a felelős vállalatirányítás javításában. Románia előrehaladást ért el a vesztegetés elleni küzdelem és a nemzetközi környezetvédelmi normáknak való megfelelés terén is – tette hozzá Cormann.

Rámutatott: Románia az OECD-csatlakozás utolsó szakaszába lépett, és megjegyezte, hogy a szervezet 25 bizottsága közül 15 pozitívan értékelte a folyamatot. A végső kiértékelés jövő márciusra várható Románia esetében – tette hozzá.

„Bár a csatlakozás határideje még nem ismert, a román kormány ambiciózus, de véleményem szerint megvalósítható célt tűzött ki maga elé, hogy ezt a folyamatot 2026-ban lezárja (...). Meggyőződésünk, hogy ez a csatlakozás előnyökkel jár Románia és a román nép számára, és tudjuk, hogy Románia csatlakozása a mi szervezetünknek és tevékenységünknek is előnyös lesz” – emelte ki Mathias Cormann.

A szervezet főtitkára Nicușor Dan államfővel is megbeszélést folytatott, a találkozó után Nicușor Dan úgy értékelte, Románia felvétele az OECD-be a legerősebb nemzetközi elismerése annak, hogy fejlett országban élünk.