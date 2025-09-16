A kormánykoalícióban volt tárgyalás arról, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozását nem kellene meghosszabbítani október elsejétől – jelentette ki tegnap Ştefan Pălărie, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) most azt hangoztatja, mégis meg kellene hosszabbítani az árrésstopot.

Ştefan Pălărie közlése szerint a koalíció tanácskozásain részt vevő párttársaitól úgy tudja: az árrésstop három hónappal ezelőtti meghosszabbításakor abban állapodtak meg a kormánypártok vezetői, hogy ez volt az utolsó hosszabbítás. „Tehát amikor az intézkedés hatályát veszti, a koalíció döntése értelmében természetszerűen nem hosszabbítják meg” – magyarázta a politikus.

Pălărie elmondta, hogy nem ismeri a részleteket, de a PSD vezetői jelen voltak azon a koalíciós ülésen, amelyen az árrésstop kivezetéséről tárgyaltak, és tudomása szerint egyikük sem ellenkezett. „A PSD politikusainak ezért tisztázniuk kell a nyilatkozataikat” – tette hozzá.

Az USR szenátusi frakcióvezetője arra utalt, hogy a PSD több politikusa, köztük a párt ügyvivő elnöke a hét végén közölte, hogy nem értenek egyet az alapélelmiszerek árrés­stopjának október elsejei kivezetésével. Sorin Grindeanu a Facebook-oldalán leszögezte, hogy ezt a döntést nem vitatta meg a kormánykoalíció. Tegnap pedig Florin Manole munkaügyi miniszter kijelentette, hogy a szociáldemokraták támogatják az árrésstop október elsejei meghosszabbítását. Azzal érvelt, hogy az intézkedéssel csak nyernek a fogyasztók, és különösen az alacsony jövedelműeknek kedvez. Másfelől az árrésstop nem terheli meg a költségvetést sem – tette hozzá. Manole az intézkedés ellenzőinek azt üzente, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozása a kormány egyik fő eszköze az infláció csökkentésére. Megjegyezte, hogy a PSD-t aggasztja a növekvő infláció, és a párt nem lát okot az árrésstop eltörlésére.

A kormány sajtóirodája szombat este közölte, hogy az alapélelmiszerek árréssapkájának október elsejei kivezetéséről a koalíció már korábban döntött. A közlemény szerint három hónappal ezelőtt a kormánypártok mindegyike egyetértett azzal, hogy az árrés korlátozását utoljára hosszabbítják meg, mivel a piac torzulása a termelőknek és a kereskedőknek is károkat okoz.