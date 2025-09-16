Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újabb feszültség a koalícióbanA PSD meghosszabbítaná az árrésstopot

2025. szeptember 16., kedd, Belföld

A kormánykoalícióban volt tárgyalás arról, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozását nem kellene meghosszabbítani október elsejétől – jelentette ki tegnap Ştefan Pălărie, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) most azt hangoztatja, mégis meg kellene hosszabbítani az árrésstopot.

  • Ştefan Pălărie: A PSD politikusainak tisztázniuk kell a nyilatkozataikat. Fotó: Facebook / Ştefan Pălărie
    Ştefan Pălărie: A PSD politikusainak tisztázniuk kell a nyilatkozataikat. Fotó: Facebook / Ştefan Pălărie

Ştefan Pălărie közlése szerint a koalíció tanácskozásain részt vevő párttársaitól úgy tudja: az árrésstop három hónappal ezelőtti meghosszabbításakor abban állapodtak meg a kormánypártok vezetői, hogy ez volt az utolsó hosszabbítás. „Tehát amikor az intézkedés hatályát veszti, a koalíció döntése értelmében természetszerűen nem hosszabbítják meg” – magyarázta a politikus.

Pălărie elmondta, hogy nem ismeri a részleteket, de a PSD vezetői jelen voltak azon a koalíciós ülésen, amelyen az árrésstop kivezetéséről tárgyaltak, és tudomása szerint egyikük sem ellenkezett. „A PSD politikusainak ezért tisztázniuk kell a nyilatkozataikat” – tette hozzá.

Az USR szenátusi frakcióvezetője arra utalt, hogy a PSD több politikusa, köztük a párt ügyvivő elnöke a hét végén közölte, hogy nem értenek egyet az alapélelmiszerek árrés­stopjának október elsejei kivezetésével. Sorin Grindeanu a Facebook-oldalán leszögezte, hogy ezt a döntést nem vitatta meg a kormánykoalíció. Tegnap pedig Florin Manole munkaügyi miniszter kijelentette, hogy a szociáldemokraták támogatják az árrésstop október elsejei meghosszabbítását. Azzal érvelt, hogy az intézkedéssel csak nyernek a fogyasztók, és különösen az alacsony jövedelműeknek kedvez. Másfelől az árrésstop nem terheli meg a költségvetést sem – tette hozzá. Manole az intézkedés ellenzőinek azt üzente, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozása a kormány egyik fő eszköze az infláció csökkentésére. Megjegyezte, hogy a PSD-t aggasztja a növekvő infláció, és a párt nem lát okot az árrésstop eltörlésére.

A kormány sajtóirodája szombat este közölte, hogy az alapélelmiszerek árréssapkájának október elsejei kivezetéséről a koalíció már korábban döntött. A közlemény szerint három hónappal ezelőtt a kormánypártok mindegyike egyetértett azzal, hogy az árrés korlátozását utoljára hosszabbítják meg, mivel a piac torzulása a termelőknek és a kereskedőknek is károkat okoz.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00 Cikk megjelenítése: 140 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 381
szavazógép
2025-09-16: Belföld - :

Jövőben csatlakozhat Románia (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)

Románia csatlakozása a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) az utolsó szakaszába lépett – jelentette ki tegnap a szervezet főtitkára az Ilie Bolojan kormányfővel tartott közös sajtóértekezleten.
2025-09-16: Belföld - :

Tüntettek a közigazgatási szakszervezetek

A kormány által kilátásba helyezett létszámleépítések ellen tüntettek tegnap Bukarestben a közigazgatási dolgozók érdekeit védő szakszervezetek. A kormány székháza előtti téren kezdődött tiltakozó megmozduláshoz a kormányapparátus alkalmazottjai közül is többen csatlakoztak. Az ország minden tájáról összesereglett, zajkeltő eszközökkel felszerelkezett, román nemzeti zászlókat lengető szakszervezeti küldöttek kora délután átvonultak a parlament épülete elé.
rel="noreferrer"