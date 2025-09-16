Tüntettek a közigazgatási szakszervezetek

A kormány által kilátásba helyezett létszámleépítések ellen tüntettek tegnap Bukarestben a közigazgatási dolgozók érdekeit védő szakszervezetek. A kormány székháza előtti téren kezdődött tiltakozó megmozduláshoz a kormányapparátus alkalmazottjai közül is többen csatlakoztak. Az ország minden tájáról összesereglett, zajkeltő eszközökkel felszerelkezett, román nemzeti zászlókat lengető szakszervezeti küldöttek kora délután átvonultak a parlament épülete elé.

Ringo Damureanu, a közigazgatásban dolgozók érdekeit védő Törvény Ereje Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint amiatt tiltakoznak, hogy a kormány egyeztetések és hatástanulmányok nélkül, úgymond „tollvonással” akarja meghozni a közigazgatási alkalmazottakat érintő intézkedéseket, amelyek szerinte nemcsak a munkához való alkotmányos jogot és a közszolgálati karrier stabilitását sértik, hanem az állam működését is veszélyeztetik. A közigazgatási alkalmazottak általános sztrájkot helyeztek kilátásba, ha a kormány nem áll el létszámleépítési terveitől.

Ilie Bolojan miniszterelnök korábbi bejelentése alapján az állami állások mintegy 40 százalékát számolnák fel a központi és helyi közigazgatásban, de ez csak az alkalmazottak mintegy 10 százalékának – 13 ezer embernek – az elbocsátását jelentené, a többi felszámolandó állás ugyanis betöltetlen. A kormányfő szerint Románia 7 milliárd lejt költött az első félévben a közigazgatásban dolgozók bérére, tíz százalékkal többet, mint a tavalyi év első felében. Ha ezt a költségtételt nem sikerül csökkenteni, akkor „nem maradna semmi” a többi deficitcsökkentő intézkedéstől remélhető többletbevételből – magyarázta a kormányfő.

A közigazgatási reform eredetileg a GDP 9 százalékát meghaladó deficit csökkentését célzó, szeptember elején elfogadott második intézkedéscsomag részét képezte, de a kormánypártok nem jutottak egyetértésre az állam karcsúsításának mértékéről, ezért a tervezet életbeléptetését elnapolták.