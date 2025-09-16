Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tüntettek a közigazgatási szakszervezetek

2025. szeptember 16., kedd, Belföld

A kormány által kilátásba helyezett létszámleépítések ellen tüntettek tegnap Bukarestben a közigazgatási dolgozók érdekeit védő szakszervezetek. A kormány székháza előtti téren kezdődött tiltakozó megmozduláshoz a kormányapparátus alkalmazottjai közül is többen csatlakoztak. Az ország minden tájáról összesereglett, zajkeltő eszközökkel felszerelkezett, román nemzeti zászlókat lengető szakszervezeti küldöttek kora délután átvonultak a parlament épülete elé.

  • Foto: Mihai Poziumski / Agerpres
    Foto: Mihai Poziumski / Agerpres

Ringo Damureanu, a közigazgatásban dolgozók érdekeit védő Törvény Ereje Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint amiatt tiltakoznak, hogy a kormány egyeztetések és hatástanulmányok nélkül, úgymond „tollvonással” akarja meghozni a közigazgatási alkalmazottakat érintő intézkedéseket, amelyek szerinte nemcsak a munkához való alkotmányos jogot és a közszolgálati karrier stabilitását sértik, hanem az állam működését is veszélyeztetik. A közigazgatási alkalmazottak általános sztrájkot helyeztek kilátásba, ha a kormány nem áll el létszámleépítési terveitől.

Ilie Bolojan miniszterelnök korábbi bejelentése alapján az állami állások mintegy 40 százalékát számolnák fel a központi és helyi közigazgatásban, de ez csak az alkalmazottak mintegy 10 százalékának – 13 ezer embernek – az elbocsátását jelentené, a többi felszámolandó állás ugyanis betöltetlen. A kormányfő szerint Románia 7 milliárd lejt költött az első félévben a közigazgatásban dolgozók bérére, tíz százalékkal többet, mint a tavalyi év első felében. Ha ezt a költségtételt nem sikerül csökkenteni, akkor „nem maradna semmi” a többi deficitcsökkentő intézkedéstől remélhető többletbevételből – magyarázta a kormányfő.

A közigazgatási reform eredetileg a GDP 9 százalékát meghaladó deficit csökkentését célzó, szeptember elején elfogadott második intézkedéscsomag részét képezte, de a kormánypártok nem jutottak egyetértésre az állam karcsúsításának mértékéről, ezért a tervezet életbeléptetését elnapolták.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00 Cikk megjelenítése: 115 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 381
szavazógép
2025-09-16: Belföld - :

A PSD meghosszabbítaná az árrésstopot (Újabb feszültség a koalícióban)

A kormánykoalícióban volt tárgyalás arról, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozását nem kellene meghosszabbítani október elsejétől – jelentette ki tegnap Ştefan Pălărie, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) most azt hangoztatja, mégis meg kellene hosszabbítani az árrésstopot.
2025-09-16: Belföld - :

Elutasított indítvány

Elutasította tegnap a szenátus 40 támogató és 82 ellenszavazattal a Daniel David oktatási miniszter elleni ellenzéki egyszerű indítványt. Egy szenátor tartózkodott a titkos szavazáson.
rel="noreferrer"