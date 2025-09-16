Elutasított indítvány

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Képzés és kiválóság helyett megaláztatás és kiképzés című egyszerű indítványát 38 ellenzéki szenátor írta alá. Daniel David korábban közölte: bár az egyszerű indítvány elfogadása nem kötelezi őt lemondásra, ennek ellenére az indítvány elfogadása esetén mégis lemond, mert miniszterként már nincs oka támogatni egy olyan intézkedéscsomagot, amit már a koalíció sem vállal fel. Hozzátette: csak addig marad tisztségben, amíg a kormánykoalíció támogatását élvezi ahhoz, hogy az oktatás a megszorítások után a reformok irányába mozduljon el.