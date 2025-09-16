Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elutasított indítvány

2025. szeptember 16., kedd, Belföld

Elutasította tegnap a szenátus 40 támogató és 82 ellenszavazattal a Daniel David oktatási miniszter elleni ellenzéki egyszerű indítványt. Egy szenátor tartózkodott a titkos szavazáson.

  • Fotó: Alex Tudor / Agerpres
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Képzés és kiválóság helyett megaláztatás és kiképzés című egyszerű indítványát 38 ellenzéki szenátor írta alá. Daniel David korábban közölte: bár az egyszerű indítvány elfogadása nem kötelezi őt lemondásra, ennek ellenére az indítvány elfogadása esetén mégis lemond, mert miniszterként már nincs oka támogatni egy olyan intézkedéscsomagot, amit már a koalíció sem vállal fel. Hozzátette: csak addig marad tisztségben, amíg a kormánykoalíció támogatását élvezi ahhoz, hogy az oktatás a megszorítások után a reformok irányába mozduljon el.

