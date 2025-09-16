Bekérették a nagykövetet

A szaktárca vasárnap esti közleménye szerint a minisztérium képviselője tolmácsolta az orosz nagykövetnek a román hatóságok határozott tiltakozását ezen elfogadhatatlan és felelőtlen cselekménnyel szemben, amely Románia szuverenitásának megsértését jelenti. „Az ilyen ismétlődő helyzetek a regionális biztonságot fenyegető veszélyek eszkalálódásához és fokozódásához vezetnek. Az orosz felet felkérték, hogy haladéktalanul tegyen meg minden szükséges intézkedést a román légtér jövőbeli megsértésének elkerülése érdekében” – hangsúlyozta a külügyminisztérium. Az Agerpres hírügynökség kérdésére egyébként a védelmi minisztérium közölte, a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre, 10 esetben pedig az orosz drónok behatoltak a román légtérbe. A legutóbbi, szombati behatoláskor a román és a német légierő F-16-os és Eurofighter Typhoon vadászgépe követte a drónt, és a pilóták engedélyt kaptak a lelövésére. Ám amikor a közelébe értek, felmérték a járulékos kockázatokat, és úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet.