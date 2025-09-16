Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bekérették a nagykövetet

2025. szeptember 16., kedd, Belföld

Bekérették a külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet, miután az ukrán célpontok ellen szeptember 13-án indított támadás során egy orosz drón behatolt Románia légterébe.

  • Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania
    Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

A szaktárca vasárnap esti közleménye szerint a minisztérium képviselője tolmácsolta az orosz nagykövetnek a román hatóságok határozott tiltakozását ezen elfogadhatatlan és felelőtlen cselekménnyel szemben, amely Románia szuverenitásának megsértését jelenti. „Az ilyen ismétlődő helyzetek a regionális biztonságot fenyegető veszélyek eszkalálódásához és fokozódásához vezetnek. Az orosz felet felkérték, hogy haladéktalanul tegyen meg minden szükséges intézkedést a román légtér jövőbeli megsértésének elkerülése érdekében” – hangsúlyozta a külügyminisztérium. Az Agerpres hírügynökség kérdésére egyébként a védelmi minisztérium közölte, a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre, 10 esetben pedig az orosz drónok behatoltak a román légtérbe. A legutóbbi, szombati behatoláskor a román és a német légierő F-16-os és Eurofighter Typhoon vadászgépe követte a drónt, és a pilóták engedélyt kaptak a lelövésére. Ám amikor a közelébe értek, felmérték a járulékos kockázatokat, és úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-16 08:00 Cikk megjelenítése: 164 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 381
szavazógép
2025-09-16: Belföld - :

Elutasított indítvány

Elutasította tegnap a szenátus 40 támogató és 82 ellenszavazattal a Daniel David oktatási miniszter elleni ellenzéki egyszerű indítványt. Egy szenátor tartózkodott a titkos szavazáson.
rel="noreferrer"