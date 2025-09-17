Az előadás rendező-koreográfusa Juhász Zsolt, jelmez: Furik Rita, zene: ifj. Csoóri Sándor, Fazakas Levente, Izabella Caussanel, animáció/arculat: Musát Arnold, maszkmester: Szakács Sándor, látvány: JuZso, táncmesterek: Farkas Ágnes, Farkas Tamás, koreográfusok: Farkas Tamás, Furik Rita. Főbb szerepekben: élet/halál angyal – Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi – Fülöp Zoltán József/Drimba Máté. További elődások: szeptember 22-én, hétfőn és szeptember 23-án, kedden 19 órától. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefon: 0372 941 240.

Színház

ELŐADÁS A FAPADOSBAN. Szeptember 18-án, csütörtökön 20 órától a sepsiszentgyörgyi Fapados színpadán tekinthető meg az Hommage Á Édith Piaf. László Zsuzsa előadásában az énekesnő élete egy különleges megvilágításban jelenik meg, játékát pedig D. Gulácsi Zsuzsanna és Zakariás Zalán zenei kettőse egészíti ki. Jelentkezés a

fapadoskulturcafe@gmail.com címen, jegyár 30 lej.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett elő­adásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója. * A társulat előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni. A bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (elő­adástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre módosul. A nagycsaládos jegyek is drágulnak, ezentúl 15 lejbe kerülnek. * Az új évadra szóló mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. * Az ajándék­utalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában.

Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király római katolikus templomban szeptember 20-án, szombaton 18.30 órától orgonakoncertre várják az érdeklődőket. A Fény és árny, Frescobaldi & Delalande című előadás közreműködői: Mihaela Buhaiciuc (szoprán) és Szabó S. L. Levente (orgona).

Kiállítás

EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai. A Műcsarnok utazó tárlata című kiállítás szeptember 19-én, pénteken 19 órakor nyílik meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást megnyitják: Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Garami Gréta művészettörténész, a budapesti Műcsarnok kurátora, Ujvárossy László képzőművész, a tárlat kezdeményezője és kurátora. A tárlat emléket állít a marosvásárhelyi és erdélyi képzőművészeti oktatás meghatározó személyiségének, a festő, grafikus és művészeti író Nagy Pálnak, ugyanakkor bemutatja 28 egykori tanítványának kísérletező szellemiségű munkáit is.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben szeptember 21-én, vasárnap 12 órától Keresztjeink – árnyékban, fényben címmel nyílik „több-mint-fotókiállítás”, mely immár hatodik s egyben utolsó állomásához érkezett. Megnyitó a szerzők, Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjamin jelenlétében.

SEPSISZENTKIRÁLYBAN szeptember 21-én, vasárnap az unitárius egyházközségben a 10 órai istentiszteletet után Henning János Látsz-e? Hallasz-e? Érzel-e? című fotókiálltása tekinthető meg a templomban és a Csűrben.

Meseíró pályázat

A nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 166. évfordulója alkalmából A szerencse és az áldás címmel hirdeti meg újabb, nemzetközi meseíró pályázatát a Gyermekjóléti Alapítvány és a Mécs László Irodalmi Társaság. A pályázat célja a Benedek Elek munkássága előtti tisztelgés, a tehetség­azonosítás és tehetséggondozás, a magyar nyelven írt gyermekirodalom gazdagítása. Magyar nyelven író magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt jelentkezhetnek, alsó korhatár: 10 év. Általános és középiskolás diákok mellett felnőttek alkotásait is várják. A mesék (és verses mesék) témája szabadon választott, igényes, a gyermekek lelkét simogató pályaműveket várnak. Pályázónként legtöbb három pályaművet (max. 5 gépelt, A4-es oldal terjedelemben) fogadnak el, a pályaműbe építve illusztráció is lehetséges. Beküldési határidő: november 30. Bővebb információk a meseiropalyazat.webnode.hu oldalon, illetve az Országos Mécs László Face­book-oldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Demon Slayer – A végtelen kastély (román feliratos), 16.45-től Sneaks (románul beszélő), 18.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő), 18.30-tól Rózsák háborúja (román feliratos), 20.30-tól David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome (román feliratos) és Többesélyes szerelem (román feliratos).

Képernyő

RTV2. Szeptember 18-án, csütörtökön 13 órától (ismétlés): Magyar Zene Fesztivál. Huszonegy éves lett idén a bukaresti Magyar Zene Fesztivál. A fővárosban működő magyarországi Liszt Intézet által szervezett verseny célja a fiatal zenei tehetségek felfedezése és támogatása. A rendezvény nem titkolt szándéka az is, hogy népszerűsítse a klasszikus és a kortárs magyar zene értékeit, valamint közelebb hozza azokat a közönséghez. * Szilágyi Domokos emlékére. 1938. július 2-án született Nagysomkúton Szilágyi Domokos. A költőről viszonylag kevés mozgókép-felvétel maradt fenn, ezek közül a legtöbb a Magyar Adás archívumában. Az adás három, költőnkkel kapcsolatos felvételből összerakott mementót ajánl a nézőknek. Az elsőben egy jellegzetes, két­arcú Szisz-könyvajánlás látható, a másodikban az egyetlen, filmszalagon megmaradt saját versfelolvasását a hetvenes évek elején rögzítették Szilágyiék Balta-Albă negyedi lakásában, végül Aradits László szubjektív filmnekrológja, amely 1976-ban, a költő öngyilkossága után készült.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Komollón és Bitán, csütörtökön Egerpatakon és Szacsván, pénteken Maksán és Sepsibesenyőn. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Kézdivásárhelyen szeptember 18-án, csütörtökön és 19-én, pénteken 8 és 18 óra között vízvezetékcsere miatt szünetel a vízszolgáltatás a Rózsa és az Ojtoz utcában.

ÁRAMSZÜNET. Árapatakon szeptember 18-án, csütörtökön 8.30–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár visszatért a megszokott nyitvatartásához. A felnőtt kölcsönző és a gyermekkönyvtár hétfőn zárva, keddtől péntekig 9 és 19, szombaton pedig 9 és 13 óra között várja közönségét. Az olvasóterem hétfőn zárva tart, kedden és csütörtökön 9–19, szerdán és pénteken 9–15, míg a hónap első és harmadik szombatján 9–13 óráig várja a könyvbarátokat, érdeklődőket.