Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 17., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

„Elfáradtam, megpihenni hozzád térek, Istenem.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, élettárs, testvér, nevelőapa, rokon, barát és jó szomszéd, a bodoki
FERENCZ LAJOS ÁDÁM
életének 46. évében tragikus körülmények következtében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 17-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bodoki temetőben.
Emlékét szívünkben
megőrizzük.
A gyászoló család
4335392

 

Megemlékezés

Mondd, jobb az élet a túlvilágon? / Odaát tényleg nincs fájdalom? / Mondd, szeretnek ott az emberek? / Nincs hazugság és gyűlölet? // Mondd, láthatlak, ha egyszer elmegyek? / S elhagyom az átkozott, földi életet? / Ölelhetlek majd téged újra? / Lehetek boldog, mint régen, hozzád bújva? // Elvesztem..., annyira hiányzol nekem, / Könnyes az arcom, nem találom helyem. / Ugye vársz rám a csillagok között? / S ahogy ígérted, szereteted most is örök? // Nem választhat el föld és ég, / Ugye egy nap látlak még? Megtört szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi 
VERESS GYULÁRA, mindenki Öcsijére halálának második évfordulóján. Nyugodj
békében, drága lélek.
Szerető családja
1120382

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi 
LŐTE CSABIKÁRA
halálának 10. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335388

„Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenhol ott vagy, ahol én vagyok.” (Victor Hugo) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” 
(Jn. 14,1–16) 
Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentkereszti születésű kézdialmási 
SZÉKELY ERZSÉBETRE 
(szül. KOVÁCS) halálának
második évfordulóján.
A feltámadás reményében szívünkbe zártuk örökre.
Szerettei
4335341

„Ne gyászolj! (...) Felejts el engem addig a határig, amíg már nem zavar a rám való emlékezés. Egészen ne! Az fájna! De legyek én körötted valami szelíd és nem bántó emlék, olyan, akire jólesik gondolni, de már nem könnyeztet meg. Ne úgy jussak az eszedbe, hogy belerándulj a fájdalomba, hanem úgy, hogy elmosolyodj.” 
(Szabó Magda) 
Jóságát, gondosodó szeretetét, közvetlenségét, humorát örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk az illyefalvi ÁLGYA JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Hiányát mindennap érezzük, áldott emlékét szeretettel ápoljuk. Isten nyugtassa
békében.
Szerettei
4335377

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-17 00:00 Cikk megjelenítése: 396 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 396
szavazógép
2025-09-17: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Tánc
HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat szeptember 18-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban bemutatja legújabb, Napszentület című misztikus táncjátékát.
2025-09-15: Szabadidő - :

Új trendek a személyes jólét világában: a piac folyamatosan bővül /X/

Az elmúlt években teljesen átalakult a személyes jólétet szolgáló termékek piaca. A statisztikák szerint folyamatosan nő az érdeklődés az olyan árucikkek iránt, amelyek a test felfedezésére, a kapcsolatok elmélyítésére és az intimitás erősítésére szolgálnak. A korábban tabunak számító témák ma már egyre inkább a nyilvánosság részévé válnak: magazinok, életmódportálok és híroldalak számolnak be a legújabb trendekről.
rel="noreferrer"