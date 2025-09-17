Elhalálozás

„Elfáradtam, megpihenni hozzád térek, Istenem.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, élettárs, testvér, nevelőapa, rokon, barát és jó szomszéd, a bodoki

FERENCZ LAJOS ÁDÁM

életének 46. évében tragikus körülmények következtében elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 17-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bodoki temetőben.

Emlékét szívünkben

megőrizzük.

A gyászoló család

4335392

Megemlékezés

Mondd, jobb az élet a túlvilágon? / Odaát tényleg nincs fájdalom? / Mondd, szeretnek ott az emberek? / Nincs hazugság és gyűlölet? // Mondd, láthatlak, ha egyszer elmegyek? / S elhagyom az átkozott, földi életet? / Ölelhetlek majd téged újra? / Lehetek boldog, mint régen, hozzád bújva? // Elvesztem..., annyira hiányzol nekem, / Könnyes az arcom, nem találom helyem. / Ugye vársz rám a csillagok között? / S ahogy ígérted, szereteted most is örök? // Nem választhat el föld és ég, / Ugye egy nap látlak még? Megtört szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi

VERESS GYULÁRA, mindenki Öcsijére halálának második évfordulóján. Nyugodj

békében, drága lélek.

Szerető családja

1120382

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi

LŐTE CSABIKÁRA

halálának 10. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335388

„Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenhol ott vagy, ahol én vagyok.” (Victor Hugo) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”

(Jn. 14,1–16)

Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentkereszti születésű kézdialmási

SZÉKELY ERZSÉBETRE

(szül. KOVÁCS) halálának

második évfordulóján.

A feltámadás reményében szívünkbe zártuk örökre.

Szerettei

4335341

„Ne gyászolj! (...) Felejts el engem addig a határig, amíg már nem zavar a rám való emlékezés. Egészen ne! Az fájna! De legyek én körötted valami szelíd és nem bántó emlék, olyan, akire jólesik gondolni, de már nem könnyeztet meg. Ne úgy jussak az eszedbe, hogy belerándulj a fájdalomba, hanem úgy, hogy elmosolyodj.”

(Szabó Magda)

Jóságát, gondosodó szeretetét, közvetlenségét, humorát örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk az illyefalvi ÁLGYA JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Hiányát mindennap érezzük, áldott emlékét szeretettel ápoljuk. Isten nyugtassa

békében.

Szerettei

4335377