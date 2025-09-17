Elhalálozás
„Elfáradtam, megpihenni hozzád térek, Istenem.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, élettárs, testvér, nevelőapa, rokon, barát és jó szomszéd, a bodoki
FERENCZ LAJOS ÁDÁM
életének 46. évében tragikus körülmények következtében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. szeptember 17-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bodoki temetőben.
Emlékét szívünkben
megőrizzük.
A gyászoló család
4335392
Megemlékezés
Mondd, jobb az élet a túlvilágon? / Odaát tényleg nincs fájdalom? / Mondd, szeretnek ott az emberek? / Nincs hazugság és gyűlölet? // Mondd, láthatlak, ha egyszer elmegyek? / S elhagyom az átkozott, földi életet? / Ölelhetlek majd téged újra? / Lehetek boldog, mint régen, hozzád bújva? // Elvesztem..., annyira hiányzol nekem, / Könnyes az arcom, nem találom helyem. / Ugye vársz rám a csillagok között? / S ahogy ígérted, szereteted most is örök? // Nem választhat el föld és ég, / Ugye egy nap látlak még? Megtört szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi
VERESS GYULÁRA, mindenki Öcsijére halálának második évfordulóján. Nyugodj
békében, drága lélek.
Szerető családja
1120382
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi
LŐTE CSABIKÁRA
halálának 10. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335388
„Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenhol ott vagy, ahol én vagyok.” (Victor Hugo) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.”
(Jn. 14,1–16)
Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentkereszti születésű kézdialmási
SZÉKELY ERZSÉBETRE
(szül. KOVÁCS) halálának
második évfordulóján.
A feltámadás reményében szívünkbe zártuk örökre.
Szerettei
4335341
„Ne gyászolj! (...) Felejts el engem addig a határig, amíg már nem zavar a rám való emlékezés. Egészen ne! Az fájna! De legyek én körötted valami szelíd és nem bántó emlék, olyan, akire jólesik gondolni, de már nem könnyeztet meg. Ne úgy jussak az eszedbe, hogy belerándulj a fájdalomba, hanem úgy, hogy elmosolyodj.”
(Szabó Magda)
Jóságát, gondosodó szeretetét, közvetlenségét, humorát örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk az illyefalvi ÁLGYA JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Hiányát mindennap érezzük, áldott emlékét szeretettel ápoljuk. Isten nyugtassa
békében.
Szerettei
4335377