Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a női kosárlabda Euroliga-selejtezőjében kezdi meg nemzetközi szereplését a Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a török Galatasaray csapatát fogadja a legrangosabb európai kupasorozat 2025–2026-os kiírásának nyitókörében a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban. Akinek lehetősége van rá, nézze meg a mérkőzést, hiszen igazi csemegének ígérkezik.

Ma 19 órától nehéz feladat vár a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC együttesére, amely a női kosárlabda Euroliga-selejtezőjének odavágóján a 2014-ben győztes török Galatasaray csapatát fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. Ez lesz a két alakulat közötti harmadik összecsapás, az előző kettőt – még 2019-ben, az Európa-kupa csoportkörében – a zöld-fehérek nyerték meg: Zoran Mikes lányai itthon 78–62-re, majd idegenben 78–70-re győzték le nagynevű isztambuli ellenfelüket.

Ezúttal sem lesz könnyű dolga a sepsiszentgyörgyi gárdának, hiszen a török együttes olyan játékosok alkotják, mint Teja Oblak, a szlovénok Euroliga-győztes kosarasa, a magyarországi Juhász Dorka vagy éppen a tengerentúli WNBA-ben szereplő francia Marine Johannes, valamint az amerikai és nigériai útlevéllel is rendelkező Elizabeth Williams. Utóbbi két játékos háromszéki szereplése kérdéses, mert Johannes és a New York Liberty még érdekelt a rájátszásban, míg Williams és a Chicago Sky a hétvégén játszotta idei utolsó meccsét az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban. A háromszékiek játékoskerete a szombati csapatbemutató előtt vált véglegessé, a zöld-fehérek közösségi oldalukon jelentették be a szenegáli Mathilde Aïcha Diop érkezését, valamint azt, hogy a szentgyörgyi Holló Abigél és a kovásznai Tusa Rebeka az utánpótlásból bekerült a felnőtt alakulatba.

„Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de szeretnénk jó játékot nyújtani. Annak is tudatában vagyunk, hogy a Galatasaray komoly erőt képvisel, és kiemelkedő kerettel rendelkezik. A török gárda egyértelműen az Euroliga főtábláját célozza meg, ezen belül a hatos döntőbe jutásért, sőt, a végső győzelemért is harcban lesz. Mi felkészültünk az összecsapásra, és megpróbálunk a saját szintünkön, a mi zsebünkhöz és a mi lehetőségeinkhez mérten helytállni. Kemény párharc előtt állunk, ám bízom abban, hogy jó teljesítménnyel rukkolunk elő” – nyilatkozta Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója.

Az Euroliga-selejtező párosításai: ma Crvena Zvezda–Umana Reyer Venezia (17.30 óra), Sepsi-SIC–Galatasaray (19 óra), csütörtökön Zabiny Brno–Casademont Zaragoza (19 óra), Kibrikstis Vilnius–Tango Bourges Basket (19 óra), UMCS Lublin–DVTK HUNTHERM (20 óra).