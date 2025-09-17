Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Dzsiudzsicu, Balkán-bajnokságHat érmet szereztek a sepsiszentgyörgyiek

2025. szeptember 17., szerda, Sport

Három ezüst- és három bronzéremmel tértek haza a sepsiszentgyörgyi sportolók az elmúlt hétvégén Athénban megtartott huszadik dzsiudzsicu Balkán-bajnokságról. A tizenkilenc országot felvonultató versenyen Háromszéket heten képviselték, harcosaink pedig két klub színeiben léptek tatamira.

    A Show Time SK három érmese. Fotó: Facebook / Club Sportiv Show Time

A sepsiszentgyörgyi Show Time SK három, míg az Art Of The Samurai SK négy sportolóval vett részt az U10-es, U12-es, U16-os, U18-as, U21-es, a felnőtt és veterán korosztályok számára kiírt görögországi erőpróbán, ahol mintegy 1700 versenyző küzdött, hogy felállhasson a Balkán-bajnokság dobogójára.

A Show Time harcosai közül Miruna Măsar (U18, -57 kg) ezüstérmes lett a küzdelem-versenyszámban, míg ne-wazában (földharc) bronz került a nyakába. Csapattársai közül Bács Rita (U18, -48 kg) második volt földharcban, míg Alin Andrei Pantelimion (U18, -56 kg) a kimonós (Gi) és kimonó nélküli (NoGi) kategóriában is két harmadik helyet szerzett ne-wazában.

Az Art Of The Samurai legjobb eredményét Béres Bence Károly szállította (U18, -62 kg), aki földharcban nyert második helyet, míg ugyanebben a harcnemben Tankó Nimród (U18, +85 kg) az ötödik helyen zárt. A küzdelemben érdekelt Lázár Anna Kincső (U16, -63 kg) és Józsa Bianka (U16, -57 kg) hetedikként fejezte be az erőpróbát.

A megyeszékhelyiek remek teljesítményének is köszönhetően a 174 sportolót számláló román delegáció a házigazda görögök mögött az éremtáblázat második helyén végzett, összesen 144 érmet szerzett, amiből 56 volt arany. (tif)

