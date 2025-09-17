Tartalmas és sikeres hetet zártak a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club karatésai. Előbb a magyar fővárosban vettek részt egy háromnapos edzőtáborban, ahol kiváló francia, ausztrál, kanadai és kazah sportolókkal készülhettek. Ezt követően szeptember 12. és 14. között a 28. Budapest Open nemzetközi versenyen léptek tatamira, ahonnan egy arany- és egy bronzéremmel térhettek haza.

A Budapest Open az új idény első kiemelt állomása volt, egyben kvalifikációs próbatétel a februárban Cipruson sorra kerülő korosztályos Európa-bajnokságra. A negyven ország 1701 karatésát felvonultató erős mezőnyben az MTK Budapest színeiben induló tizenkilenc háromszéki sportoló két érmet és öt ötödik helyezést szerzett, tovább növelve esélyeit a kontinensviadalon való részvételre.

Az első versenynap a junior korosztály küzdelmeivel indult, ahol Török Panka magabiztos győzelmekkel menetelt a döntőig. A székelyföldi versenyző a fináléban sem remegett meg, ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, így a dobogó legfelső fokára állhatott, ráadásul a -53 kilogrammos kategóriában vezeti a jövő évi Európa-bajnokság kvalifikációs rangsorát.

A sepsiszentgyörgyi csapat második érmét Benkő János Magor szerezte, aki élete első, komoly színvonalú megmérettetésén határozott versenyzéssel bronzérmet nyert U12-ben a -30 kilogrammos súlycsoportban. Jakab Eszter (junior, -66 kg), Sala Bíborka (kadet, -47 kg), Olosz Gábor (kadet, -57 kg), András-Nagy Patrícia (U12, -52 kg) és Para Lőrinc (U12, -35 kg) egyaránt az ötödik helyen végzett, értékes tapasztalatot és pontokat gyűjtve a folytatásra.

A háromszéki karatésok már a következő kihívásokra összpontosítanak, a nagyobbak szeptember 27-én a Mioveni-ben rendezendő Román Kupán teszik próbára magukat, míg a fiatalabbak Miskolcra utaznak, ahol az Avas Kupán lépnek tatamira. (miska)