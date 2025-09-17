Elkészítése. A pisztrángfiléket és a mascarponét egy keverőtálba tesszük, majd villával összetörjük és krémszerűvé kavarjuk. A hagymát apró kockára vágjuk, a halas krémhez adjuk, sózzuk, borsozzuk, majd kevés lime- vagy citromlevet facsarunk rá és összekeverjük.

Az így nyert halkrémet friss zöldséggel, bagettszeleteken tálaljuk.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 15 perc

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.