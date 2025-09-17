A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 17., szerda, Szabadidő
  • Kaposvári huszár a torjai Mária-búcsús szentmisén. Iochom István felvétele
    Kaposvári huszár a torjai Mária-búcsús szentmisén. Iochom István felvétele
Mit készítsünk ma? (Füstöltpisztráng-krém)

Hozzávalók: 10 dkg füstölt pisztrángfilé, 25 dkg mascarpone, 1 kis fej vöröshagyma (lila hagyma), lime- vagy citromlé, só, bors.
2025-09-17: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Óvatos derűlátás (Deficitcsökkentő intézkedések hatása)

A kormány által elfogadott két deficitcsökkentő csomagra – melyekből még csak az elsőt léptették életbe – a nemzetközi hitelminősítők, illetve a pénzügyi szervezetek is reagáltak. A hitelképesség tekintetében a besorolás nem módosult, ám a további lépések a csomag(ok) gyakorlatba ültetésének sikerétől függnek. Az árgus szemekkel figyelő Nemzetközi Valutaalap egyelőre a növekedési kilátásokon módosított – lefelé. 
