NÃ¶vekvÅ‘ villamosenergia-fogyasztÃ¡s

2025. szeptember 17., szerda, PÃ©nz, piac, vÃ¡llalkozÃ¡s

Az idei elsÅ‘ hÃ©t hÃ³napban Ã©ves viszonylatban 0,1 szÃ¡zalÃ©kkal nÅ‘tt RomÃ¡nia villamosenergia-fogyasztÃ¡sa, ezen belÃ¼l a hÃ¡ztartÃ¡sok fogyasztÃ¡sa 3,9 szÃ¡zalÃ©kkal ugrott meg â€“ derÃ¼l ki az OrszÃ¡gos Statisztikai IntÃ©zet (INS) elÅ‘zetes adataibÃ³l.

  • FotÃ³: Pixabay.com
    FotÃ³: Pixabay.com

Eszerint januÃ¡r elseje Ã©s jÃºlius 31-e kÃ¶zÃ¶tt az orszÃ¡g primerÂ­energia-ellÃ¡tÃ¡sa 19,290 milliÃ³ tonna kÅ‘olaj-egyenÃ©rtÃ©ket (tonne of oil equivalent â€“ toe) tett ki, 718 700 tonna kÅ‘olaj-egyenÃ©rtÃ©kkel tÃ¶bbet, mint egy Ã©vvel korÃ¡bban. A belfÃ¶ldi primerenergia-termelÃ©s 4 szÃ¡zalÃ©kkal, 9,543 milliÃ³ toe-re csÃ¶kkent, az import pedig 13 szÃ¡zalÃ©kkal, 9,746 milliÃ³ tonna kÅ‘olaj-egyenÃ©rtÃ©kre nÅ‘tt. Az orszÃ¡g villamosenergia-ellÃ¡tÃ¡sa 40,335 milliÃ¡rd kilowattÃ³ra (kWh) volt a vizsgÃ¡lt idÅ‘szakban, 1,511 milliÃ¡rd kilowattÃ³rÃ¡val nagyobb, mint 2024 ugyanezen idÅ‘szakÃ¡ban. 2025 elsÅ‘ hÃ©t hÃ³napjÃ¡ban a hÅ‘erÅ‘mÅ±vek Ã¡ramtermelÃ©se 9,572 milliÃ¡rd kWh-ra (mÃ­nusz 3,5 szÃ¡zalÃ©k), a vÃ­zi erÅ‘mÅ±vekÃ© 7,208 milliÃ¡rd kilowattÃ³rÃ¡ra (mÃ­nusz 26 szÃ¡zalÃ©k) csÃ¶kkent 2024 hasonlÃ³ idÅ‘szakÃ¡hoz viszonyÃ­tva. Az atomerÅ‘mÅ±vek Ã¡ramtermelÃ©se 6,105 milliÃ¡rd kWh-ra (+0,7 szÃ¡zalÃ©k) nÅ‘tt. A szÃ©lerÅ‘mÅ±vek termelÃ©se 359 milliÃ³ kWh-val, 3,398 milliÃ¡rd kWh-ra csÃ¶kkent, a naperÅ‘mÅ±vekÃ© pedig 803,5 milliÃ³ kWh-val, 2,929 milliÃ¡rd kWh-ra nÅ‘tt. A vizsgÃ¡lt idÅ‘szakban RomÃ¡nia villamosenergia-fogyasztÃ¡sa 29,366 milliÃ¡rd kWh-ra nÅ‘tt. A gazdasÃ¡g Ã¡ramfogyasztÃ¡sa 1 szÃ¡zalÃ©kkal, a kÃ¶zvilÃ¡gÃ­tÃ¡sÃ© 7 szÃ¡zalÃ©kkal csÃ¶kkent, a lakossÃ¡g fogyasztÃ¡sa viszont 3,9 szÃ¡zalÃ©kkal nÅ‘tt.Â 

