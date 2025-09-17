Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bezár a vajdahunyadi üzem

2025. szeptember 17., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az ArcelorMittal acélipari vállalat véglegesen bezárja az energia- és építőipar számára profilokat és szögvasakat gyártó vajdahunyadi üzemét – jelentette be a vállalat vezetősége.

    Fotó: Pixabay.com

Közleményük szerint a döntést „a nagyon magas villamos­energia-árak és az EU-n kívüli olcsó importtermékek miatti növekvő nyomás” okozta. Az ArcelorMittal az elmúlt évben többször leállította ideiglenesen a termelését, és ezekre az időszakokra kényszerszabadságra küldte alkalmazottait; legutóbb idén februárban függesztették fel a termelést az üzemben. A 477 alkalmazottat foglalkoztató vajdahunyadi gyárban szeptember 5-én ismét leállt a termelés, a munkásokat kényszerszabadsága küldték. Mircea Bordean, az Acélipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke azt nyilatkozta, hogy az acélgyárból elbocsátott alkalmazottak a vállalatnál eltöltött szolgálati idejük alapján végkielégítést kapnak, amelyet egy összegben fizetnek ki nekik. Az ArcelorMittal vajdahunyadi üzeme az elmúlt tíz évben nyolcszor volt veszteséges, az indiai anyacégnek a vajdahunyadin kívül még három üzeme van Romániában.

Hozzászólások
