Kónya-Ütő Bence elnyerte a Színikritikusok díját

A magyarországi Színházi Kritikusok Céhe idén 46. alkalommal adta át a Színikritikusok díját, mellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. A kritikusok szavazatai alapján odaítélt díjak közül Kónya-Ütő Bence, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művésze kapta a Legjobb férfi epizódszereplő díját A vihar című előadásban Caliban szerepéért.

Hétfőn este tartották a díjátadó gálát, és mivel pénteken és szombaton Budapesten az Örkény István Színházban vendégszerepelt a Tamási Áron Színház társulata, a díjra jelölt sepsiszentgyörgyi színészek is részt vehettek, amire ritkán adódik alkalom.

A vihar című előadás az elmúlt évad egyik legsikeresebb magyar produkciójaként négy kategóriában is jelölést kapott a Színikritikusok díjára: a Legjobb kőszínházi elő­adás, Legjobb férfi főszereplő (Pálffy Tibor), Legjobb női epizódszereplő (Korodi Janka) és Legjobb férfi epizódszereplő (Kónya-Ütő Bence) kategóriában.

Kónya-Ütő Bence díja mellett még két díj érkezett Erdélybe: László Csaba, a marosvásárhelyi színház művésze elnyerte a Legjobb férfi főszereplő díját a Ház a blokkok között című, Radu Afrim által rendezett előadás főszerepéért (mely előadást három díjra jelölték), Márton Erika pedig a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Liliom című előadásának díszletéért részesült a rangos elismerésben, az előadást a színház igazgatója, a sepsiszentgyörgyi származású Albu István rendezte, és a Tamási Áron Színház mellett ugyancsak négy kategóriában jelölték a Színikritikusok díjára.

A teljes magyar színházi palettáról összesen 18 független, kő- és befogadószínház előadásai és művészei szerepeltek a 14 kategória várományosai között. Teljes értékű szavazatot a céh azon tagjai adhattak le, akik az évadban legalább 90 új magyar színházi bemutatót néztek meg, de a 2017/2018-as évad óta lehetőségük van szavazni azoknak is, akik 90-nél kevesebb, de legalább 50 új bemutatót tekintenek meg. Kategóriánként ők is három szavazatot adhatnak le, de szavazatuk feleakkora pontértékkel esik latba. A szavazólapok és a hozzájuk fűzött magyarázatok, indoklások hagyományosan idén is nyilvánosak lesznek a díjátadót követően a Színházi Kritikusok Céhének honlapján.

Kónya-Ütő Bence színművész így nyilatkozott lapunknak a díjról, valamint a budapesti turné élményeiről: „Nagyon intenzív volt ez a pár nap Pesten: utazás, irtó koncentrált adaptáló próba, majd előadás elő­adást követett. Ezerkétszáz ember látta összesen az előadásunkat, ami azért remek érzés volt. Aztán Jankával és Hobóval (Korodi Janka és Pálffy Tibor színészek – szerk. megj.) még maradtunk pár napot itt, mert nagyon szerencsésen épp a turné után volt a díjátadó. Nagyon jókor ért ez a pillanat. Én nem nagyon tartottam reálisnak, hogy ilyen színészi elismerést kapok valaha. De most ez így alakult, és azt hiszem, hogy nagyon örülök. Főleg azért, mert ez a szerep olyan igazi külső átalakulás, semmi sem én vagyok benne, ami ritkán adatik meg, és örülök, hogy van most egy ilyen lenyomata.”

Pál-Ferenczi Gyöngyi, a színház igazgatónője is részt vett a turnén, aki lapunknak elmondta, hogy nagyszerű fogadtatása volt a sepsiszentgyörgyi előadásnak Budapesten, több színházi szakember, de más nézők is elismeréssel nyilatkoztak a produkcióról. Sőt, utólag írásban is több gratuláció érkezett. Az egyik néző így fogalmazott: „,Kitűnő előadás, mely megállná a helyét a világ bármely színpadán. Pedig Sepsiszentgyörgy nem világváros...”