A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) van B terve arra az esetre, ha Ilie Bolojan miniszterelnök nem járul hozzá az alapélelmiszerek árrésstopjának meghosszabbításához – közölte tegnap az alakulat parlamenti képviselője, Marius Budăi. Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke viszont úgy véli, az alapélelmiszerek árrésstopjának korlátozott időtartamúnak kell lennie, a kis jövedelműek támogatásához más eszközökre van szükség.

Marius Budăi volt munkaügyi miniszter egy Facebook-bejegyzésben leszögezte, az alapélelmiszerek árrésének korlátozása a spekulatív áremeléseket hivatott megelőzni, és amint ezt kivezetik, „100 százalékban biztos”, hogy nőni fog a 17 érintett alapélelmiszer ára. „Ez a kis jövedelmű romániai polgárok elszegényedését és a nagy üzletláncok nyereségének növekedését jelenti” – fogalmazott. A képviselő ugyanakkor felszólította a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az USR politikusait, magyarázzák el az embereknek, „miért akarják, hogy nőjenek az élelmiszerárak, és milyen egyezségük van a kiskereskedelmi láncokkal”. Hozzátette, pártja nem ért egyet az árrésstop kivezetésével, ezt társadalom- és nemzetellenesnek tartaná. „Van B tervünk arra az esetre, ha a kormányfő nem hosszabbítja meg az árrés­stopot” – jelentette ki.

Dominic Fritz az RFI-nek adott tegnapi interjúban elmondta, nincs meggyőződve arról, hogy az alapélelmiszerek árrésének korlátozása a megfelelő eszköz az infláció visszaszorítására. Mint hangsúlyozta, egy piacgazdaságban a kormányzati beavatkozások a tapasztalatok szerint rendszerint a kívánt hatás ellenkezőjét váltják ki. „Ezt az intézkedést is eredetileg három hónapra vezették be, aztán többször meghosszabbították. (...) Hagynunk kell, hogy a piac szabja meg az árakat” – fogalmazott.

Az USR elnöke úgy véli, nem fognak jelentős mértékben megugrani az árak, ha kivezetik az árrésstopot. Meglátása szerint ugyanakkor az alapélelmiszerek árrésének korlátozása nem tekinthető szociális jellegű intézkedésnek, mert jelen pillanatban jövedelemtől függetlenül mindenki egyformán élvezi az előnyeit. „Ha az alacsony jövedelműeket akarjuk támogatni, más eszközökre van szükség” – szögezte le.

Dominic Fritz ugyanakkor megerősítette, hogy a nyár elején tárgyaltak a koalícióban az alapélelmiszerek árrésstopjáról, és akkor az a döntés született, hogy nem hosszabbítják meg az intézkedést. „De végül is értelmetlennek tartom arról vitázni, hogy miben állapodtunk meg akkor” – jelentette ki.