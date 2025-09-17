Hibrid támadások Románia ellen

Alex Florenţa legfőbb ügyész tegnap ismertette azokat a Románia elleni hibrid támadásokat, amelyek a gyanú szerint győzelemhez segítették Călin Georgescut a tavalyi elnökválasztás első fordulójában. Alex Florenţa a tavalyi államfőválasztás előtti időszakban történteket feltáró vizsgálatok következtetéseit ismertette egy sajtótájékoztatón.

A vádhatóság vezetőjének közlése szerint az ügyészségi vizsgálat megállapította, hogy a 2024-es választásokkal összefüggésben kiterjedt hibrid hadviselés célpontja volt Románia. Az akciók levezénylőinek célja az volt, hogy befolyásolják a romániai közvéleményt, gyengítsék a hatóságok döntéshozatali képességét és a társadalmi kohéziót. Ez a hadviselés kibertámadásokban, a közrendet megzavaró lépésekben, mikrotargeting módszert alkalmazó kampányokban, dezinformációban és a választók befolyásolásában nyilvánult meg – számolt be Florenţa.

Tájékoztatása szerint a közösségi média használatában járatos támadók az online platformok közösségi alapelveit megkerülve tettek közzé politikai szereplőket népszerűsítő tartalmakat. Emellett társadalommérnöki technikákat alkalmazva személyre szabott üzeneteket juttattak el a felhasználókhoz, torzítva a választói akaratot.

A legfőbb ügyész kifejtette, hogy a hibrid hadviselés a hagyományos háborúnál sokkal alattomosabb, és sokkal hatékonyabban befolyásolja a célba vett állam társadalmi és gazdasági életét. Lényege többféle eszköz – kibertámadások, az állam alkotmányos rendjét destabilizáló titkos akciók, politikai felforgatás, dezinformáció és propaganda – összehangolt alkalmazása – magyarázta Florenţa.

Arra a kérdésre, hogy Călin Georgescu profitált-e a hibrid támadásokból, Alex Florenţa határozott igennel válaszolt.

A legfőbb ügyész közölte azt is, hogy tavaly november óta a szélsőséges közösségek körében megnőtt a gyűlöletre és erőszakra buzdító üzenetek száma. Ismertette, az elnökválasztás előtt terjedő, gyűlöletre és erőszakra buzdító üzenetek a volt független jelöltet támogató kampányhoz kapcsolódtak, és pánikhangulatot keltettek a társadalomban. Ezeket a tartalmakat a mesterséges intelligencia segítségével állították elő, az eljárás pedig hasonló volt ahhoz, amit Oroszország más országokban, például Moldovában és Grúziában is alkalmazott – magyarázta Florenţa.

A legfőbb ügyész által ismertetett vizsgálat bizonyíték arra, hogy Oroszország az elmúlt években szisztematikusan dezinformációs tevékenységet folytatott Romániában, és jelentősen befolyásolta a 2024-es elnökválasztást – írta Facebook-oldalán Nicuşor Dan államfő. Közölte, hogy tavaly több mint 85 ezer kibertámadás érte a választások informatikai infrastruktúráját, és a közösségi médiában társadalommérnöki technikákat és személyre szabott marketinget alkalmazó dezinformációs és manipulációs kampányok indultak a szavazók befolyásolására és a közvélemény megosztására. „A nyomozás szerint ezek az akciók egy Kreml-barát jelöltet támogattak a választási küzdelemben. Ez nemcsak Romániát fenyegeti, hanem komoly kihívást jelent az egész euroatlanti közösség számára. Ilyen körülmények között elengedhetetlen a nemzetközi szolidaritás és a szorosabb együttműködés a kiber- és információbiztonság területén” – fogalmazott Nicuşor Dan.