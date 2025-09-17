Életének 90. évében tegnap elhunyt Robert Redford Oscar-díjas amerikai színész, rendező, producer, a Sundance Filmfesztivál alapítója – számolt be róla a Variety.com filmes portál. A filmsztárt képviselő ügynökség tájékoztatása szerint Robert Redford Utah állambeli otthonában, szerettei körében halt meg.

Redford a Kalifornia állambeli Santa Monicában született 1936-ban. A baseballban megmutatkozó tehetségének köszönhetően jutott be a Coloradói Egyetemre. Anyja halála után magaviselete problémássá vált, balhéi és tivornyái miatt sportösztöndíját másfél évvel később elvesztette és távoznia kellett az egyetemről. Alkalmi munkákat vállalva végigcsavarogta az Amerikai Egyesült Államokat és Európát, Párizsban és Firenzében festészetet, New Yorkban díszlet­építést és színjátszást tanult. Kisebb színpadi szerepek után a kiugrást a Mezítláb a parkban című Broadway-darab hozta meg számára.

Első jelentősebb filmes alakítását 1966-ban Arthur Penn Az üldözők című alkotásában nyújtotta, Marlon Brando és Jane Fonda partnereként. Ugyanabban az évben a Tennessee Williams műve alapján készült Ez a ház bontásra vár című szerelmi drámában először dolgozott együtt Sydney Pollack rendezővel, akivel aztán hét filmet jegyeztek együtt. Fergeteges sikert aratott 1967-ben a Mezítláb a parkban habkönnyű filmváltozatában, ismét Jane Fondával. Egyik legemlékezetesebb alakítását két évvel később a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című wes­ternben nyújtotta, amelyben partnere Paul Newman volt. Civakodó, törvényen kívüli párosuk A nagy balhé című 1973-as gengszterkomédia kedvéért állt ismét össze, amelyért Redfordot Oscar-díjra is jelölték.

Az 1970-es évek elején a magazinok a legszebb férfinak kiáltották ki, így kedvére válogathatott a szerepajánlatok között. Játszott Pollack Ilyenek voltunk című romantikus filmjében (Barbra Streisanddal), A nagy Gatsby című Fitzgerald-regény filmes adaptációjában, A Keselyű három napja című feszült politikai thrillerben és Dus­tin Hoffman oldalán a Watergate-botrányt kirobbantó két újságíró sztoriját elmesélő politikai drámában, Az elnök embereiben.

A kamera másik oldalán 1980-ban próbálta ki magát, az egy hétköznapi család széthullásának drámáját bemutató Átlagemberekért rögtön rendezői Oscart kapott. A nyolcvanas években mindössze három film fűződött a nevéhez: az Őstehetség című sportdráma, amelyben megmutathatta baseballtehetségét is, a Törvényszéki héják és a legnagyobb siker, a Sydney Pollack rendezte, Oscar-esővel jutalmazott Távol Afrikától, amelynek női főszerepét Meryl Streep formálta meg.

Az ismét Pollack által rendezett, érzelmes Havanna (1990) a forradalom előestéjén, Batista Kubájának összeomlása idején játszódik, némi Casablanca-utánérzéssel. Sikert aratott a Komputerkémek című alkotásban, rendezőként a Folyó szeli ketté című filmdrámával, majd a Tisztességtelen ajánlat elragadóan ellenszenves milliárdosaként is. Az 1994-es Kvíz-show-ért újra rendezői Oscarra jelölték, ezt a Hírek szerelmesei című romantikus dráma (Michelle Pfeiffer oldalán), majd A suttogó követte, utóbbiban a rendezés mellett a főszerepet is magára osztotta.

2000-ben jórészt Budapesten forgatta Brad Pitt-tel a Kémjátszma című krimit, öt évvel később nagypapakorú alkoholistát alakított a Befejezetlen életben. A hallgatás szabálya című 2012-es politikai thrillernek ismét egy személyben volt rendezője, producere és szereplője. Az egy évvel későbbi, szinte szöveg nélküli Minden odavan az óceánon vitorlásával balesetet szenvedő magányos hajós heroikus küzdelmét mutatta be az elemekkel. 2017-ben ismét Jane Fondával szerepeltek együtt a Milyen hosszú az éjszaka című romantikus drámában, amely két, egymás szomszédságában lakó, de egymást csak alig ismerő özvegy plátói kapcsolatát meséli el. Az igaz történeten alapuló, Úriember revolverrel című bűnügyi vígjátékban egy elbűvölő modorú bankrablót formált meg, szerepéért Golden Globe-díjra jelölték. Utolsó színészi alakítása a 2019-es Bosszúállók: Végjáték című Marvel-filmben volt látható.

1980-ban a független filmesek támogatása érdekében hozta létre az utahi Sundance Filmintézetet, amelynek évente megrendezett fesztiválja ma már a világ egyik legjelentősebb filmmustrája (a filmfesztivál nevét egyik leghíresebb szerepéből kölcsönözte).

Jóllehet színészként szerzett hírnevet, azon kevesek egyike, aki Oscar-díját rendezőként kapta, akárcsak Warren Beatty, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Attenborough és Kevin Costner. 2002-ben tiszteletbeli Oscar-díjat vehetett át, amellyel rendezői, produceri, valamint „tehetségkutatói” munkásságát is elismerték. Számos kitüntetése között tudhatja a Kennedy Center díját, a New York-i Lincoln Center Charlie Chaplinről elnevezett életműdíját, a Golden Globe-díjat (kétszer is), a tiszteletbeli Golden Globe-nak számító Cecil B. DeMille-díjat és a BAFTA-díjat. Megkapta a francia Becsületrendet, a legnagyobb civil amerikai kitüntetést, a Szabadság Érdemérmet, a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdíját, 2019-ben tiszteletbeli César-díjjal (az Oscar francia megfelelője) tüntették ki. Felesége, Sibylle Szaggars, valamint két gyermeke és számos unokája gyászolja.