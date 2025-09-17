A Juhász Zsolt rendezte Napszentület misztikus táncjátékkal nyitja új évadát a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, de műsoron tart korábbi előadásokat is, valamint készül a hagyományos novemberi népzene- és néptánctalálkozóra, februárban pedig új bemutatóval, a Pinokkióval kívánnak közönség elé lépni. A csütörtöki bemutatóról a Napszentület alkotói beszéltek, a társulat jelenlegi felállásáról, újdonságairól Virág Endre együttesigazgató tájékoztatott.

Az idén márciusban Magyarország Érdemes Művésze díjjal kitüntetett, Harangozó Gyula-, valamint Imre Zoltán-díjas, 2007-től a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosát, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetőjét több mint húszéves kapcsolat fűzi a tavalytól Háromszék Táncszínház néven működő sepsiszentgyörgyi együtteshez, aki rendezőként és koreográfusként már több alkalommal bemutatkozott a háromszéki közönség előtt. A Napszentület című misztikus táncjáték az utolsó átváltozást megjelenítő táncrituálékon, a halálhoz kötődő, olykor humoros népi szokásokon keresztül vezet át egy életúton, de mégsem a halált kívánja piedesztálra állítani, hanem az életet üdvözíti.

A rendező hangsúlyozta, az erdélyi paraszti kultúrában igen erősen él az emberekben, hogy a halál az élet része, ezért választotta a Háromszék Táncszínház társulatát ennek a témának a megjelenítéséhez, amelyben Farkas Tamás táncmester-koreográfus és felesége, Farkas Ágnes, valamint Furik Rita, az előadás szakralitását erősítő jelmeztervező-koreográfus nagyon jó alkotótársnak bizonyult. Az előadásban különböző vidékek autentikus táncait, valamint a táncszínház mozgásvilágát használják a koreográfusok, a Kárpát-medencében élő nemzetiségek tánchagyományai mellett a Farkas Tamás alkotta mozgás­invenciók is megjelennek. Az előadás zenei szerkesztői: ifj. Csoóri Sándor, Fazakas Levente, Izabella Caussanel. Főbb szerepekben: élet/halál angyal Márton Csaba/Pável Hunor, férfi Fülöp Zoltán József/Drimba Máté.

Az alkotók kiemelték, jó együttműködni a Háromszékkel, a táncosok érzik, értik a témát. Ez annak ellenére sikerül – amint Virág Endre igazgató és Ivácson László művészeti vezető ismertette –, hogy 2025-ben hét új tag érkezett a társulathoz, közülük két pár az új évad elején, és mint sokadszor, ezúttal is sok a munka az új tagok felzárkóztatásával, ráadásul idén elment a társulattól két élvonalbeli alaptáncos, Virág Endre és Ádám Julcsi, ezért főbb szerepeket is be kell helyettesíteni.

A Napszentület előadással emlékeznek Deák Gyula Levente igazgatóra, Virág Imola, Váradi Ágnes, Csákány Helga Katalin táncművészekre, Maksai Gábor Ernő színpadtechnikusra és az együttes minden elhunyt kollégájára, barátjára.