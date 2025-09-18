Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

LebbencslevesMit főzzünk ma?

2025. szeptember 18., csütörtök, Szabadidő

Hozzávalók: 5 dkg füstölt szalonna, 4–5 krumpli, 1 fej hagyma, 1 paradicsom, 1 kápia paprika, só, bors, őrölt kömény, pirospaprika; a lebbencstésztához: 2 kis tojás, 20–25 dkg liszt, csipetnyi só.

Elkészítése. Előbb elkészítjük a lebbencstésztát. Ehhez a tojásokat a sóval felverjük, majd annyi lisztet keverünk, illetve gyúrunk hozzá, hogy könnyen formázható, inkább kissé kemény tésztát nyerjünk. Az így nyert tésztát legalább fél órát átlátszó fóliába tekerve hűtőben pihentetjük, majd vagy laskakészítő géppel, vagy sodrófával vékonyra nyújtjuk és tiszta abroszra kiterítjük száradni. 

Ezalatt a szalonnát felkockázzuk, a zsírját kipirítjuk, beletesszük a nagy darabokra tépkedett lebbencstésztát, megpirítjuk, majd hozzáadjuk az apró kockára vágott hagymát meg kápiát, összekeverjük és együtt pároljuk. Ezután beletesszük a felaprított paradicsomot, valamint a kockára vágott krumplit is, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával és őrölt köménnyel, összekeverjük, majd feltöltjük forró vízzel, és lassú tűzön addig főzzük, amíg minden puhára fő. A legvégén megkóstoljuk, és ha szükséges, utóízesítjük sóval, borssal, őrölt köménnyel. Az ízletes levest forrón tálaljuk.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 95 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Történelmünk - Szekeres Attila:

Intő jel, avagy mumus az obeliszken

Több mint négy évszázada, 1600. szeptember 17–18-án zajlott a miriszlói csata az Erdélyt tizedik hónapja megszállva tartó havasalföldi Mihály vajda (Mihai Viteazul) és az erdélyi nemesség hívására bejövő Giorgio Basta császári generális igen tarka összetételű csapatai között. Az ütközet része volt az erdélyi színtereken zajlott tizenöt éves háborúnak, és Mihály vajda vereségével, majd menekülésével ért véget.
2025-09-18: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"