Elkészítése. Előbb elkészítjük a lebbencstésztát. Ehhez a tojásokat a sóval felverjük, majd annyi lisztet keverünk, illetve gyúrunk hozzá, hogy könnyen formázható, inkább kissé kemény tésztát nyerjünk. Az így nyert tésztát legalább fél órát átlátszó fóliába tekerve hűtőben pihentetjük, majd vagy laskakészítő géppel, vagy sodrófával vékonyra nyújtjuk és tiszta abroszra kiterítjük száradni.

Ezalatt a szalonnát felkockázzuk, a zsírját kipirítjuk, beletesszük a nagy darabokra tépkedett lebbencstésztát, megpirítjuk, majd hozzáadjuk az apró kockára vágott hagymát meg kápiát, összekeverjük és együtt pároljuk. Ezután beletesszük a felaprított paradicsomot, valamint a kockára vágott krumplit is, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával és őrölt köménnyel, összekeverjük, majd feltöltjük forró vízzel, és lassú tűzön addig főzzük, amíg minden puhára fő. A legvégén megkóstoljuk, és ha szükséges, utóízesítjük sóval, borssal, őrölt köménnyel. Az ízletes levest forrón tálaljuk.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.