A nap fotója

2025. szeptember 18., csütörtök, Szabadidő
  • Székelytamásfalviak a zabolai Szent Mihály-havi forgatag főzőversenyén. Fotó: Bodor János
    Székelytamásfalviak a zabolai Szent Mihály-havi forgatag főzőversenyén. Fotó: Bodor János
Mit főzzünk ma? (Lebbencsleves)

Hozzávalók: 5 dkg füstölt szalonna, 4–5 krumpli, 1 fej hagyma, 1 paradicsom, 1 kápia paprika, só, bors, őrölt kömény, pirospaprika; a lebbencstésztához: 2 kis tojás, 20–25 dkg liszt, csipetnyi só.
A nyugati irány megerősítése

A romániai polgárok közel nyolcvan százaléka támogatja Románia nyugati orientációját, de jelentős azoknak az aránya, akik mindemellett a nemzeti érdekek elsőbbségét, az Európai Unió döntéshozatali hatáskörének a visszafogását látnák jónak.
