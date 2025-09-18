Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nyugati irány megerősítése

A romániai polgárok közel nyolcvan százaléka támogatja Románia nyugati orientációját, de jelentős azoknak az aránya, akik mindemellett a nemzeti érdekek elsőbbségét, az Európai Unió döntéshozatali hatáskörének a visszafogását látnák jónak.

Az INSCOP Research legfrissebb, augusztus 4–10. közötti közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 78,9 százaléka a nyugati szövetségi rendszerben (EU, Egyesült Államok, NATO) tartaná az országot, 7,8 százalék keleti partnerekre (Oroszország, Kína) váltana, 13,3 százalék pedig nem tudja vagy nem válaszolt a kérdésre.

A megkérdezettek 83,3 százaléka szerint Romániá­nak az Európai Unióban kell maradnia, míg 12,4 százaléka véli úgy, hogy ki kellene lépnie az EU-ból, a nem válaszolók aránya 4,3 százalék.

A romániai polgárok 83,7 százaléka pozitívan vélekedik Románia NATO-tagságáról, míg 11,7 százaléka kiléptetné az országot a katonai szövetségből, a nem válaszolók aránya 4,6 százalék.

A megkérdezettek 84,6 százaléka egyetért, 13,1 százaléka pedig nem ért egyet azzal a kijelentéssel, miszerint Romániának meg kell védenie nemzeti érdekeit az uniós szabályokkal szemben, még akkor is, ha ezzel az uniós tagsággal járó előnyök egy részének elvesztését kockáztatja, a nem válaszolók aránya 2,3 százalék.

Ugyanakkor a romániai polgárok 65,7 százaléka ért egyet a következő állítással: az Európai Unión belül növelni kellene a tagállamok és csökkenteni az uniós szervek (Európai Bizottság, Európai Parlament) döntéshozatali hatáskörét. A válaszadók 24,4 százaléka nem ért egyet, 9,9 százaléka nem tudja vagy nem válaszol a kérdésre.

Végül, de nem utolsósorban a románok 38,1 százaléka úgy véli, hogy Románia európai uniós tagsága túlságosan korlátozza a nemzeti függetlenséget, míg 52,4 százalékuk ennek ellenkezőjét gondolja. A nem válaszolók aránya ebben az esetben 9,5 százalék. (Agerpres)

