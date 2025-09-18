Határidős igénylés

Szeptember 27-e a határidő a júliusi és augusztusi villanyszámlák kifizetésére használható energiautalványok igénylésére – hívta fel a figyelmet kedden az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

A tájékoztatásban emlékeztettek, hogy a kizárólag a villanyszámlák kifizetésére használható energiautalványokat az EPIDS (epids.mmuncii.ro) online platformon, a polgármesteri hivatalokban, valamint a postahivataloknál kérelmezhetik a kiszolgáltatott fogyasztók. Az ügynökség képviselői azt javasolják a jogosultaknak, mielőbb nyújtsák be igénylésüket, hogy ne essenek el a júliusi és augusztusi számlák kifizetésére használható összegtől (ami havi 50 lej).

Az intézmény felhívja a figyelmet a kérvény helyes és pontos kitöltésének fontosságára. A kérelmező és a családtagjainak azonosító adatai és esetenként a jövedelmükre vonatkozó adatok mellett fel kell tüntetni a kérvényben a támogatásra jogosult fogyasztási hely úgynevezett POD-kódját, valamint a villamosenergia-szerződés ügyfélkódját is, melyek mindegyik villanyszámlán megtalál­hatók.

Az energiautalványok igénylésével és a támogatás felhasználásával kapcsolatban a 021 93 09-es telefonszámon, valamint a sprijinenergie@mmanpis.ro e-mail-címen lehet tájékozódni. (Agerpres)