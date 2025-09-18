Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Határidős igénylés

2025. szeptember 18., csütörtök, Család

Szeptember 27-e a határidő a júliusi és augusztusi villanyszámlák kifizetésére használható energiautalványok igénylésére – hívta fel a figyelmet kedden az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A tájékoztatásban emlékeztettek, hogy a kizárólag a villanyszámlák kifizetésére használható energiautalványokat az EPIDS (epids.mmuncii.ro) online platformon, a polgármesteri hivatalokban, valamint a postahivataloknál kérelmezhetik a kiszolgáltatott fogyasztók. Az ügynökség képviselői azt javasolják a jogosultaknak, mielőbb nyújtsák be igénylésüket, hogy ne essenek el a júliusi és augusztusi számlák kifizetésére használható összegtől (ami havi 50 lej).

Az intézmény felhívja a figyelmet a kérvény helyes és pontos kitöltésének fontosságára. A kérelmező és a családtagjainak azonosító adatai és esetenként a jövedelmükre vonatkozó adatok mellett fel kell tüntetni a kérvényben a támogatásra jogosult fogyasztási hely úgynevezett POD-kódját, valamint a villamosenergia-szerződés ügyfélkódját is, melyek mindegyik villanyszámlán megtalál­hatók.

Az energiautalványok igénylésével és a támogatás felhasználásával kapcsolatban a 021 93 09-es telefonszámon, valamint a sprijinenergie@mmanpis.ro e-mail-címen lehet tájékozódni. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 171 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Család - :

A nyugati irány megerősítése

A romániai polgárok közel nyolcvan százaléka támogatja Románia nyugati orientációját, de jelentős azoknak az aránya, akik mindemellett a nemzeti érdekek elsőbbségét, az Európai Unió döntéshozatali hatáskörének a visszafogását látnák jónak.
2025-09-18: Család - :

Örökség (Személyes)

Elsősorban felmenőinktől örökölt, ránk hagyott anyagi javakra értjük az örökséget. Ennek nagysága és értéke általában jól meghatározható, számszerűsíthető. Ennél mégis fontosabb, hogy mi mást kapunk – örökölünk – szüleinktől, felmenőinktől. 
rel="noreferrer"