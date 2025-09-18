Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SzemélyesÖrökség

2025. szeptember 18., csütörtök, Család

Elsősorban felmenőinktől örökölt, ránk hagyott anyagi javakra értjük az örökséget. Ennek nagysága és értéke általában jól meghatározható, számszerűsíthető. Ennél mégis fontosabb, hogy mi mást kapunk – örökölünk – szüleinktől, felmenőinktől. 

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Ilyenek lehetnek például a fizikai hasonlóságok, temperamentum, tehetség. Továbbá szüleinktől kapjuk a teljes szociális hátteret, ami magában foglal minden társadalmi, családi, anyagi, kulturális tényezőt. A nevelés, az iskoláztatás, a családi szokások és hagyományok mind árnyalják azt a „csomagot”, amelyet a szüleinktől kapunk. Az ő elveik, meggyőződésük, gondolkodásmódjuk és megnyilvánulásaik is mind hatással vannak a gyermekre és annak formálódó belső (lelki) világára. Az így „örökölt” tényezők sokkal nagyobb hangsúllyal bírnak az utódok jellemének és életének fejlődésében, alakításában, mint a megszerzett javak összessége. A példán keresztüli nevelés ezért egyik legfontosabb vetülete annak, amit átadni, megtanítani és átörökíteni kívánunk gyermekeinknek. 

A „jellemével nevel” kifejezés felelősségteljes feladatot ró ki a szülők, a család és a teljes felnőtt társadalom számára, ugyanis példamutatásunk bármely szó és tan fölé magasodik. Ezért az ifjabb generáció (ki)oktatásában az információ átadásánál sokkal fontosabbak a személyes lelki, szellemi, erkölcsi jellemzőink, illetve a magunkban hordozott értékek, erények és készségek. A viselkedés és magatartás az a „gyakorlati eszköz”, amelyben kifejeződésre jut lényünk, ami követendő mintát ad. Ezért nemcsak magunk, de leszármazottaink javára is válik, ha pozitív értékrend mentén élünk.

Ellenkező esetben, ha a felmutatott példa rossz, akkor – akár nemzedékeken keresztül – romboló hatást vált(hat) ki. Ebből adódhatnak a kisebb-nagyobb sérüléssel, problémával, gonddal, függősséggel és hiányokkal küszködő egyének. Ezen (lelki) sebek meg­gyógyítása nehéz feladat, hiszen nagy tudatosságot és önismeretet igényel, ugyanis már csak a probléma fel- és beismerése nagy munka. Mégis megéri dolgozni rajta, feloldani traumáink, blokk­jaink akadályát, hogy mi magunk harmonikusabb életet élhessünk, illetve ne örökítsük át megoldatlan ügyeinket a következő nemzedékre. És újra: a példa nevel. Ezért legyen kiemelkedő fontosságú emberi minőségünk fejlesztése, méltó példát felmutatva örököseink számára.

Keresztes Erika  bizalmi tanácsadó

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 170 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Család - :

Határidős igénylés

Szeptember 27-e a határidő a júliusi és augusztusi villanyszámlák kifizetésére használható energiautalványok igénylésére – hívta fel a figyelmet kedden az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).
2025-09-18: Család - :

Őszi fajok ébredezése (A város gombái 70.)

Egyes gombáknak rövid idő áll rendelkezésükre, hogy termőtestet képezzenek. Ide tartoznak a kimondottan őszi fajok is, amelyek nagy részével csak szeptember végétől november közepéig találkozhatunk: lilapereszke, lilatönkű pereszke, szürke tölcsérgomba, gyűrűs tuskógomba, ibolyás rókagomba stb. Szeptemberben a galambgombák fénykora is már hanyatlóban, ennek ellenére, mivel fajgazdag nemzetségről van szó, ebben a hónapban is szép számban képviseltetik magukat.  
rel="noreferrer"