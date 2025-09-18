Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, testvér, rokon, szomszéd

és jó barát, a sepsi­szentgyörgyi

PETŐ VILMA

(szül. DARAGICS)

életének 64. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 19-én 13 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335394

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon,

jó szomszéd, az uzoni

NAGY PIROSKA

életének 77. évében elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 18-án 13 órakor lesz

az uzoni ravatalozóháztól

a református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335397