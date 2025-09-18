Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

2025. szeptember 18., csütörtök, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, testvér, rokon, szomszéd 
és jó barát, a sepsi­szentgyörgyi
PETŐ VILMA
(szül. DARAGICS)
életének 64. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 19-én 13 órakor lesz a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, 
jó szomszéd, az uzoni
NAGY PIROSKA
életének 77. évében elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 18-án 13 órakor lesz 
az uzoni ravatalozóháztól 
a református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
