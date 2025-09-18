Az előadás rendező-koreográfusa Juhász Zsolt, jelmez: Furik Rita, zene: ifj. Csoóri Sándor, Fazakas Levente, Izabella Caussanel, animáció/arculat: Musát Arnold, maszkmester: Szakács Sándor, látvány: JuZso, táncmesterek: Farkas Ágnes, Farkas Tamás, koreográfusok: Farkas Tamás, Furik Rita. Főbb szerepekben: élet/halál angyal – Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi – Fülöp Zoltán József/Drimba Máté. További előadások: szeptember 22-én, hétfőn és szeptember 23-án, kedden 19 órától. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefon: 0372 941 240.

Kiállítás

EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai. A Műcsarnok utazó tárlata című kiállítás szeptember 19-én, pénteken 19 órakor nyílik meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást megnyitja Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Garami Gréta művészettörténész, a budapesti Műcsarnok kurátora, Ujvárossy László képzőművész, a tárlat kezdeményezője és kurátora.

AHOL A FÉNY ÉS A CSEND MEGSZÓLAL címmel nyílik kiállítás szeptember 20-án, szombaton 12.30 órától Bede Erika természetfotóiból a Papolci Termésnapok keretében az Imreh Albert Közbirtokosság gyűléstermében. A tárlatot Magyarósi Imola Piroska, a Vadon Egyesület elnöke nyitja meg, köszöntőt mond Kiss Augustin, Zágon polgármestere.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben szeptember 21-én, vasárnap 12 órától Keresztjeink – árnyékban, fényben címmel nyílik „több-mint-fotókiállítás”, mely immár hatodik és egyben utolsó állomásához érkezett. Megnyitó a szerzők, Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjamin jelenlétében.

SEPSISZENTKIRÁLYBAN szeptember 21-én, vasárnap az unitárius egyházközségben a 10 órai istentisztelet után Henning János Látsz-e? Hallasz-e? Érzel-e? című fotókiállítása tekinthető meg a templomban és a Csűrben.

Színház

ELŐADÁS A FAPADOSBAN. Ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi Fapados színpadán tekinthető meg az Hommage Á Édith Piaf. László Zsuzsa előadásában az énekesnő élete egy különleges megvilágításban jelenik meg, játékát pedig D. Gulácsi Zsuzsanna és Zakariás Zalán zenei kettőse egészíti ki. Jelentkezés a fapadoskulturcafe@gmail.com címen, jegyár 30 lej.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója. • A társulat előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni. A bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (elő­adástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre módosul. A nagycsaládos jegyek is drágulnak, ezentúl 15 lejbe kerülnek. • Az új évadra szóló mecénásbérlet 800 lejbe kerül, két bérlet ára pedig kedvezményesen 1500 lej. • Az ajándék­utalványok ára továbbra is 120 és 240 lej, ezeket és a mecénásbérleteket csak személyesen lehet megvásárolni a központi jegyirodában.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és Marakuda legendája (románul beszélő), 18.15-től Bocs, kicsim (magyar feliratos), valamint És a többi majd követi (román feliratos), 20.15-től Több­esélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.20-tól F1 (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro/hu.

EVA FILMMAKERS FEST. Szeptember 23–30. között Sepsiszentgyörgyön kerül sor az Eva Filmmakers Fest ötödik kiadására. A rendezvényt a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Művész mozi szervezi. A teljes program elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.

Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király római katolikus templomban szeptember 20-án, szombaton 18.30 órától orgonakoncertre várják az érdeklődőket. A Fény és árny, Frescobaldi & Delalande című előadáson közreműködik Mihaela Buhaiciuc (szoprán) és Szabó S. L. Levente (orgona).

CseRnátoni BuRRogtató

A Haszmann Pál Múzeumban szeptember 20-án, szombaton tizenharmadik alkalommal szervezik meg a népszerű CseRnátoni BuRRogtatót. 12 órától gyülekező, motorindítás, 13 órától veterán traktorok felvonulása Csernáton központjában, majd 13.30-tól a traktorok visszaérkezése, bemutatása. 14 órától a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertezik, a cséplésbemutató és a múzeum működő stabil motorjainak beindítása, bemutatása 14.50-kor kezdődik. 15.15-től fellép a Virág Imola és Endre által alapított sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes, akiket a kézdivásárhelyi Finom zenekar kísér, majd 15.50-től a Csernátoni Pacsirták népdalcsokra hangzik el. A veterán­autók felvonulása 16 órakor kezdődik, 16.30-tól a traktorok díjazása, 17 órától tombolasorsolás, 17.30-tól szakmai beszélgetés, előadások. Állandó programok: kenyérsütés, Oláh Zsolt makettkiállítása, kézműves-foglalkozások a Békéscsabai Díszítőművész Szakkör vezetésével, kézművesvásár, népi gyermekjátékok, elektromos kisautózás a Motokidsszel 2–8 éves gyerekeknek, emlékfotó-készítés az ÉlményLaborral, Agro Electro-termékbemutató, Metalubs-olajbemutató.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Egerpatakon és Szacsván, pénteken Maksán és Sepsibesenyőn. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Kézdivásárhelyen ma és pénteken 8 és 18 óra között vízvezetékcsere miatt szünetel a vízszolgáltatás a Rózsa és az Ojtoz utcában.

ÁRAMSZÜNET. Árapatakon ma 8.30–16 óráig, Uzonban 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre – hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés – várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK VÁSÁRA. Kovásznán szeptember 21-én, vasárnap 9 órától hagyományos és helyi termékek vásárát tartják a városközpontban (Sétatér/Dózsa György park, a városi művelődési ház mellett). Helyi kézművesek és hagyományos termelők je­lentkezhetnek Opra-Debreczi Zsombor programfelelősnél a 0757 075 829-es telefonon.

HIBAIGAZÍTÁS. Lapunk tegnapi számában a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház Napszentület című bemutatóját beharangozó írásban tévesen szerepel, hogy idén elment a társulattól két élvonalbeli alaptáncos, Virág Endre és Ádám Julcsi, hiszen Melles Endréről és Ádám Julcsiról van szó. Az olvasók és az érintettek elnézését kéri a szerző.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia gyógyszertár (0267 313 112) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár tart nyitva.

Meseíró pályázat

A nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 166. évfordulója alkalmából A szerencse és az áldás címmel hirdeti meg újabb, nemzetközi meseíró pályázatát a Gyermekjóléti Alapítvány és a Mécs László Irodalmi Társaság. A pályázat célja a Benedek Elek munkássága előtti tisztelgés, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás, a magyar nyelven írt gyermek­irodalom gazdagítása. Magyar nyelven író magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt jelentkezhetnek, alsó korhatár: 10 év. Általános és középiskolás diákok mellett felnőttek alkotásait is várják. A mesék (és verses mesék) témája szabadon választott. Igényes, a gyermekek lelkét simogató pályaműveket várnak. Pályázónként legtöbb három pályaművet (max. 5 gépelt, A4-es oldal terjedelemben) fogadnak el, a pályaműbe építve illusztráció is lehetséges. Beküldési határidő: november 30. Bővebb információk a meseiropalyazat.webnode.hu oldalon, illetve az Országos Mécs László Face­book-oldalon.