Drágul a sportolás Sepsiszentgyörgyön

Az áfa és az energiaárak növekedésére hivatkozva igazított az árakon Sepsiszentgyörgy önkormányzata, de az új díjszabást nem lehet egyik napról a másikra alkalmazni, a strandon nyilván csak jövőben találkozunk az áremeléssel. Az augusztus végén elfogadott tanácshatározatban azonban már szerepelnek az összegek, így hát tudni lehet, hogy az éves bérlet teljes ára a jelenlegi 2075 lejről 2397 lejre emelkedik, a 18 éven aluliaknak, 60 éven felülieknek, illetve fogyatékkal élőknek pedig 1560 lejt kell majd kiadniuk érte. A legrövidebb, 30 napig érvényes bérlet ára 263 lej lesz (kedvezményezetteknek 173), a 90 napos bérleté 693 lej (kedvezménnyel 455).

Az egyszeri belépésre jogosító jegyek ára is hasonló mértékben dagad, az uszodába például a mostani 48 lejről 55 lejre ugrik a standard (felnőtt) belépti díj. Maga a pontszámos bérleti rendszer nem változik, és a helybelieket megillető kedvezmények is érvényesek maradnak, tehát a Sepsi kártyával mindenütt fél áron lehet sportolni, a nagycsaládos kártyával pedig negyed áron: például egy háromgyermekes családban a szülők fejenként 9, a gyermekek pedig 6–6 lejért úszhatnak hétvégenként az új árak bevezetése után, hét közben pedig 14, illetve 9 lejért. A strandnál fordított a helyzet, ott hétvégén drágább a lubickolás. Ugyanez a gyakorlat a Sugás Spa esetében is: munkanapokon 28 lej a teljes árú belépő és 18 a korkedvezményes, hétvégeken 37, illetve 14.

Új szolgáltatásokkal is bővül a Sepsi ReKreatív palettája, melyek az állomási tóhoz kötődnek. Az eszközök beszerzése ugyan még csak most van folyamatban, de a használati díjukat már rögzítette az önkormányzat: vízibiciklit és négyszemélyes csónakot 30 percre 30 lejért lehet majd kibérelni, a tó partján kialakított kis sportpálya használata pedig egy órára 35 lej. A Sepsi ReKreatív új árait tartalmazó határozat a szigeten levő (egyelőre üres) cukrászda és terasz bérleti díjának az alsó határát is megszabja, ez a bevétel is a cég működését szolgálja majd.