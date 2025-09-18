Drágul a sportolás Sepsiszentgyörgyön

Mintegy 15 százalékkal emelkedik a jegyek és bérletek ára a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett sepsiszentgyörgyi sport- és szabadidős létesítményeknél. A drágulás nem egy meghatározott időpontban lép életbe, hanem fokozatosan, közölte Bodor Loránd igazgató.
Az áfa és az energiaárak növekedésére hivatkozva igazított az árakon Sepsiszentgyörgy önkormányzata, de az új díjszabást nem lehet egyik napról a másikra alkalmazni, a strandon nyilván csak jövőben találkozunk az áremeléssel. Az augusztus végén elfogadott tanácshatározatban azonban már szerepelnek az összegek, így hát tudni lehet, hogy az éves bérlet teljes ára a jelenlegi 2075 lejről 2397 lejre emelkedik, a 18 éven aluliaknak, 60 éven felülieknek, illetve fogyatékkal élőknek pedig 1560 lejt kell majd kiadniuk érte. A legrövidebb, 30 napig érvényes bérlet ára 263 lej lesz (kedvezményezetteknek 173), a 90 napos bérleté 693 lej (kedvezménnyel 455).
Az egyszeri belépésre jogosító jegyek ára is hasonló mértékben dagad, az uszodába például a mostani 48 lejről 55 lejre ugrik a standard (felnőtt) belépti díj. Maga a pontszámos bérleti rendszer nem változik, és a helybelieket megillető kedvezmények is érvényesek maradnak, tehát a Sepsi kártyával mindenütt fél áron lehet sportolni, a nagycsaládos kártyával pedig negyed áron: például egy háromgyermekes családban a szülők fejenként 9, a gyermekek pedig 6–6 lejért úszhatnak hétvégenként az új árak bevezetése után, hét közben pedig 14, illetve 9 lejért. A strandnál fordított a helyzet, ott hétvégén drágább a lubickolás. Ugyanez a gyakorlat a Sugás Spa esetében is: munkanapokon 28 lej a teljes árú belépő és 18 a korkedvezményes, hétvégeken 37, illetve 14.
Új szolgáltatásokkal is bővül a Sepsi ReKreatív palettája, melyek az állomási tóhoz kötődnek. Az eszközök beszerzése ugyan még csak most van folyamatban, de a használati díjukat már rögzítette az önkormányzat: vízibiciklit és négyszemélyes csónakot 30 percre 30 lejért lehet majd kibérelni, a tó partján kialakított kis sportpálya használata pedig egy órára 35 lej. A Sepsi ReKreatív új árait tartalmazó határozat a szigeten levő (egyelőre üres) cukrászda és terasz bérleti díjának az alsó határát is megszabja, ez a bevétel is a cég működését szolgálja majd.