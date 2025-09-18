Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SepsiszentgyörgyJól érzik magukat az új sportközpontban

2025. szeptember 18., csütörtök, Közélet

Otthonosan berendezett, tágas termekben fogadják reggelente tíz csoport száznyolcvan kis ovisát az egykori kisstadion helyére épített sportközpont főútra néző első felében. Itt kezdte meg az új tanévet a Hófehérke Napközi Otthon, amelynek az épületét felújítják. Az igazgató szerint semmiben nem szenvednek hiányt, jól érzik magukat ebben a létesítményben.

    A gyermekek boldogan veszik birtokba naponta a nagy sportpályát is. A szerző felvétele

Az éveken át készült és jó ideje befejezett üres épület már a nyári vakációban megtelt élettel. A Hófehérke Napközi Otthon felújítási munkálatainak megkezdése miatt márciusban egy ovis csoport és az adminisztráció költözött az új létesítménynek a helyi önkormányzat által épített, a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett részébe (az Ifjúság sétány felőli rész az Iskolás Sportklubhoz tartozik, ennek építését az oktatási minisztérium finanszírozza), júliusban a többi kilenc csoport is vette a batyuját, bútorzatát, és rendre szépen berendezkedtek, minden rendelkezésre álló teret kihasználtak és gyermekbaráttá tettek – tudtuk meg Szilágyi Erika óvodaigazgatótól. Az intézményvezető elmondta, óvodájukba a város más körzeteiből, sőt, a városközeli falvakból is járnak gyermekek, a napközis program azokat a falun lakó szülőket is vonzza, akik Sepsiszentgyörgyön dolgoznak. Jelenleg a tíz csoportból egy rövid programú, kilenc napközis, utóbbiból hét magyar, kettő román tagozatú.

A Hófehérke Napközi Ott­honban húsz pedagógus és tíz dada/kisegítő foglalkozik a gyermekekkel, ketten végzik a takarítói munkát és két szakács főz a gyermekeknek a Krisztus Király-templomnál működő konyhán, ahol ellátják a Hófehérke bölcsődés csoportját is.

Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 548 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
