Otthonosan berendezett, tágas termekben fogadják reggelente tíz csoport száznyolcvan kis ovisát az egykori kisstadion helyére épített sportközpont főútra néző első felében. Itt kezdte meg az új tanévet a Hófehérke Napközi Otthon, amelynek az épületét felújítják. Az igazgató szerint semmiben nem szenvednek hiányt, jól érzik magukat ebben a létesítményben.

Az éveken át készült és jó ideje befejezett üres épület már a nyári vakációban megtelt élettel. A Hófehérke Napközi Otthon felújítási munkálatainak megkezdése miatt márciusban egy ovis csoport és az adminisztráció költözött az új létesítménynek a helyi önkormányzat által épített, a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett részébe (az Ifjúság sétány felőli rész az Iskolás Sportklubhoz tartozik, ennek építését az oktatási minisztérium finanszírozza), júliusban a többi kilenc csoport is vette a batyuját, bútorzatát, és rendre szépen berendezkedtek, minden rendelkezésre álló teret kihasználtak és gyermekbaráttá tettek – tudtuk meg Szilágyi Erika óvodaigazgatótól. Az intézményvezető elmondta, óvodájukba a város más körzeteiből, sőt, a városközeli falvakból is járnak gyermekek, a napközis program azokat a falun lakó szülőket is vonzza, akik Sepsiszentgyörgyön dolgoznak. Jelenleg a tíz csoportból egy rövid programú, kilenc napközis, utóbbiból hét magyar, kettő román tagozatú.

A Hófehérke Napközi Ott­honban húsz pedagógus és tíz dada/kisegítő foglalkozik a gyermekekkel, ketten végzik a takarítói munkát és két szakács főz a gyermekeknek a Krisztus Király-templomnál működő konyhán, ahol ellátják a Hófehérke bölcsődés csoportját is.