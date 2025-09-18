Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Százéves az úzvölgyi veterán

2025. szeptember 18., csütörtök, Jegyzet
Szekeres Attila

Éppen ma 100 éve, 1925. szeptember 18-án született Boér Imre Magyarhermányban. A megbecsült nyugalmazott tanárral készült interjút közöltem éppen hat évvel ezelőtt, 94. születésnapján Úzvölgyében harcoltam címmel. Akkor baróti otthonában beszélgettünk annak okán, hogy részt vett az 1944. augusztus 26-i úzvölgyi csatában és a 75. évfordulón szervezett megemlékezésen.

Imre bácsi az úzvölgyi csatáról és fogságáról mesélt részletesen, és megmutatta büszkeségét: Adatok Magyarhermány néprajzához és történetéhez című, 2005-ben megjelent könyvét, valamint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől kapott dicsérő oklevelet, életműdíjat, Ezüstgyopár-díjat. És még valamit: az úzvölgyi csata 50. évfordulóján avatott emlékműnél készült csoportképet, melyen Jeszenszky Géza volt magyar külügyminiszter társaságában jelenik meg. Nem említette, de láttuk, a szoba falán ott díszeleg Barót város díszpolgári oklevele, melyet 2011-ben adományozott számára az önkormányzat.

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke kezdeményezésére 2020-ban a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország köztársasági elnöke, Áder János a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta hat háromszéki veterán honvédnek, köztük Boér Imrének „az Úz-völgyi csatában tanúsított helytállása, valamint példaértékű pedagógusi életpályája elismeréseként”. Az elismerést Tóth László csíkszeredai főkonzul adta át 2020. július 30-án – az akkori járványhelyzetre való tekintettel – családja körében.

Boér Imrét a gimnázium elvégzése után, 1943 augusztusában sorozták be leventekatonának Sepsiszentgyörgyre, majd csapategységével kivezényelték az Úz-völgyi Árpád-vonalhoz. A 11-es székely határőrzászlóalj katonájaként az Úz-völgye–csobánosi harci események során fogságba került. 1948 júliusában szabadult ötven székely bajtársával együtt. Félbeszakadt tanulmányait 1948 után folytatta, Kolozsváron a Babeș–Bolyai Egyetemen tanári diplomát szerzett. Életének, szakmai tevékenységének legszebb és legtermékenyebb időszaka tanári pályájához kötődik. Oktató-nevelő munkáját 1951-ben Székelyudvarhelyen kezdte, majd Szentkeresztbányán és Oklándon tanított. 1957-ben nevezték ki a baróti vegyes középiskolába orosz szakos tanárnak. 1987-ben vonult nyugdíjba, de 2000-ig még óraadó tanárként dolgozott, így 50 év iskolai szolgálatot tudhat maga mögött. Számára a pedagógusi hivatás sokoldalú közösségi munkát is jelentett: tánccsoportok, gyermek- és fiúkórus szervezője, tanári zenekar tagja, versmondó és színielőadások résztvevője, tudományos konferenciák előadója volt.

Boér Imre két hónap híján négy évet töltött fogságban a Szovjetunióban. Mindig csodáltam, a háborút megjártak és fogságból hazatértek nem panaszkodtak, nem kényeskedtek, hosszú időt megéltek. Boér Imre eddig százat. Ez alkalomból köszöntjük a megbecsült tanárt, úzvölgyi veteránt.

 

Boér Imre mesél. Fotó: Szekeres Attila

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Szekeres Attila Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 357 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 10
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Közélet - Fekete Réka:

Jól érzik magukat az új sportközpontban (Sepsiszentgyörgy)

Otthonosan berendezett, tágas termekben fogadják reggelente tíz csoport száznyolcvan kis ovisát az egykori kisstadion helyére épített sportközpont főútra néző első felében. Itt kezdte meg az új tanévet a Hófehérke Napközi Otthon, amelynek az épületét felújítják. Az igazgató szerint semmiben nem szenvednek hiányt, jól érzik magukat ebben a létesítményben.
2025-09-18: Máról holnapra - Farkas Réka:

Románia, a nem gondoskodó állam

További megszorítások, eddigi kedvezmények eltörlése szerepel a koalíció terveiben, csakhogy egyre inkább úgy tűnik, a mostani kormány sem jó szemétdombon kapirgál, a korábban meghozott drasztikus intézkedések hatása alig érződik, a költségvetéshiány nem (vagy nem az elvárt és előrejelzett mértékben) csökken.
rel="noreferrer"