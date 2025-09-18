Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Románia, a nem gondoskodó állam

2025. szeptember 18., csütörtök, Máról holnapra
Farkas Réka

További megszorítások, eddigi kedvezmények eltörlése szerepel a koalíció terveiben, csakhogy egyre inkább úgy tűnik, a mostani kormány sem jó szemétdombon kapirgál, a korábban meghozott drasztikus intézkedések hatása alig érződik, a költségvetéshiány nem (vagy nem az elvárt és előrejelzett mértékben) csökken.

A korábbi nagyvonalú és pazarló állam modellje helyett Ilie Bolojan most szűkmarkú és takarékos államot építene, adót emel, leépít, megszorít, jogosultságokat korlátoz, ám a hatalmas tátongó gödröt mégsem sikerül betömnie. Kiderülhet ugyanis, hogy nem azzal van a baj, hogy mire mennyit költ a román állam, sokkal inkább azzal, hogy képtelen behajtani a kivetett adókat. Egy nemrég nyilvánosságra került, az Eurostat adatai alapján készült táblázat azt mutatja, hogy Románia adójövedelme a GDP alig 27 százalékát teszi ki. Az EU-s átlag 41,7 százalék, de még Bulgáriában is nagyobb, 31 százalék, a fejlett nyugati államokban pedig nagyságrendekkel tetemesebb: Németországban 39, Olaszországban 42,5, Svédországban 44, Franciaországban 47, Dániában 47,5 százalék.

Ugyanakkor a mi „pazarló” államunk az EU-s átlag töredékét költi szociális szolgáltatásokra, egészségügyre, oktatásra. Az unióban átlagosan a GDP 27 százaléka megy szociális támogatásokra (Franciaországban 32 százalék, de 27 százalék fölötti az arány a nyugati jóléti államok többségében), 20 alattiak a közép-kelet-európai országok, ám köztük is sereghajtó Románia a 13,5 százalékával, tehát mítosz csupán, hogy azért kevés a pénz, mert a „gondoskodó” állam elszippantja azt.

Nem derűsebb a kép az egészségügyi ráfordítás esetében sem, az EU-s átlag 9,6 százalék, Románia esetében 5,5, de Németország GDP-je 11,2 százalékát, Franciaország 11 százalékát fordítja ezen ágazatra. Az oktatásnál még sötétebb a helyzet, az európai országok átlagosan 4,8 százalékot költenek tanügyre (kiemelkedő Svédország 6,8, Dánia 6,5 százalékkal, de Franciaország is az 5,5-tel), Romániában ez az arány 2,1, mélyen a bolgár 3,5 százalék alatt. Mégis, az első takarékoskodó, megszorító intézkedések pont ezt az ágazatot érintették.

Ilie Bolojan nagy „reformtervei” között eddig még szó sem esett az adóhatóság rendbetételéről, pedig minden adat azt mutatja, a hiány legnagyobb oka, hogy képtelenek behajtani a kirótt sarcot. A román állam nem akarja (vagy képtelen?) megszüntetni a kivételezettek, a csalók és adóelkerülők igencsak népes táborát. Ha ezt megtennék és legalább 7–8 százalékponttal emelnék a bevételeket, még mindig az EU-s átlag alatt maradna Románia, de meglenne a fedezet a társadalmi alapszolgáltatásokra. Erről azonban nincs vita a viharos koalíciós üléseken (legalábbis a kiszivárgott hírek szerint), arról annál inkább, mit növelve vagy csökkentve lehetne még egy kis pénzre szert tenni.

A miniszterelnök „kicsiben”, Nagyváradon, majd Bihar megyében már kipróbálta szabni-vágni módszerét, és szerinte (meg hívei szerint) ott működött. Csakhogy az állam működtetése egészen más, több egy nagyvárosénál vagy megyéénél. Ráfér a közigazgatásra, a hivatalokra a karcsúsítás és a szakértelem, de félő, a tömeges kirúgások, intézmények felszámolása nem ehhez vezet, hanem leépíti még azt a csekélyke értéket is, amivel az ország rendelkezik. Ha úgy folytatják, ahogy elkezdték, és továbbra sem a lényegre, a tényleg vérző sebre koncentrálnak, az eddig sem létező gondoskodó állam helyett egy embereket még inkább semmibe vevő államot hoznak létre. Talán takarékosabb lesz, de semmivé válik a lényeg, amiért léteznie kellene: a polgárok szolgálata.

 

Fotó: gov.ro

Megosztás:   Szerző: Farkas Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 267 Olvasóink értékelése: 4.88 Szavazatok száma: 8
2025-09-18: Jegyzet - Szekeres Attila:

Százéves az úzvölgyi veterán

Éppen ma 100 éve, 1925. szeptember 18-án született Boér Imre Magyarhermányban. A megbecsült nyugalmazott tanárral készült interjút közöltem éppen hat évvel ezelőtt, 94. születésnapján Úzvölgyében harcoltam címmel. Akkor baróti otthonában beszélgettünk annak okán, hogy részt vett az 1944. augusztus 26-i úzvölgyi csatában és a 75. évfordulón szervezett megemlékezésen.
2025-09-18: Életutak - :

Boér Imre száz esztendeje (Született Magyarhermányban 1925. szeptember 18-án)

Úgy illenék, hogy e jeles évforduló alkalmából kezet rázzunk, el is koccintsuk egészségére azt a régi pohár bort, és ne tűnjék illetlenségnek, ha azt is kijelentem, hogy sok további évet kívánok. S minden bizonnyal nem neheztelnek meg azok a valamikori kollégák, akikkel hajdanán együtt hallgattuk ízes erdővidéki beszédét, beszámolóját azokról az évekről és eseményekről, amelyekről szólni és ítélkezni nem is volt olyan könnyű, s ha most megegyezés nélkül, de az ő nevükben is felköszöntöm régi idős barátunkat. Tanártársak voltunk, idősebb kollégánk szavára hallgatni nem kötelesség volt, de tőle tudtunk meg sok mindent az előző időszakok megpróbáltatásairól.
