Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Jarmo Nieminen tárlata a Lábas HázbanÉletigenlés vászonra festve

2025. szeptember 18., csütörtök, Kultúra

Rendhagyó életút övezte képzőművészeti alkotások érkeznek Sepsiszentgyörgyre. A finn származású, de közel harminc éve Budapesten élő Jarmo Nieminen finn képzőművész alkotásaiból Metamorphosis címmel nyílik kiállítás szeptember 23-án a Lábas Házban. 

  • Fotó: Jarmo Nieminen gyűjteményéből
    Fotó: Jarmo Nieminen gyűjteményéből

Jarmo Nieminen neve ismerős lehet az üzleti világból: a kilencvenes években részt vett a Budapesti Értéktőzsde alakulásán, finn termékeket vitt Magyarországra, majd a székelyudvarhelyi Infopress Nyomda alapítójaként a székelyföldi gazdasági élet meghatározó szereplője lett. Vállalkozóként és magánszemélyként egyaránt támogatja a finn–magyar kulturális kapcsolatokat, Sepsiszentgyörgyhöz kötődően kiemelkedő szerepet vállalt a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál finnországi kapcsolatainak építésében. Néhány évvel ezelőtt egy betegség teljesen új irányba fordította életét – a festészet felé. „Az alkotás örömöt hoz az életembe, kiszakít a hétköznapokból. Mintha folyamatosan égne bennem a vágy, hogy fessek” – vallja a művész. Ami kezdetben terápia volt, mára hivatássá vált.

Korai naiv és ábrázoló képeit idővel felváltották az absztrakt kompozíciók. Vásznain erőteljes, vidám színek jelennek meg, amelyek az életigenlést, a szabadság örömét sugározzák. Inspirációt a természetből – különösen a madarak világából –, emlékeiből és a művészet iránti szeretetéből merít. Képzőművészként bemutatkozott már Budapesten és Székelyudvarhelyen is, most a háromszéki közönség ismerheti meg sajátos alkotói világát.

A Metamorphosis című kiállítás megnyitója szeptember 23-án, kedden 18 órától lesz a Lábas Ház kiállítótermében. Aki ízelítőt szeretne, a Tein Teaházban is találkozhat Jarmo Nieminen alkotásaival. Érdemes megtekinteni azokat, az impozáns méretű vásznakon nemcsak színeket, hanem valódi életerőt és inspirációt kaphat a látogató. (közlemény)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 129 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Életutak - :

Boér Imre száz esztendeje (Született Magyarhermányban 1925. szeptember 18-án)

Úgy illenék, hogy e jeles évforduló alkalmából kezet rázzunk, el is koccintsuk egészségére azt a régi pohár bort, és ne tűnjék illetlenségnek, ha azt is kijelentem, hogy sok további évet kívánok. S minden bizonnyal nem neheztelnek meg azok a valamikori kollégák, akikkel hajdanán együtt hallgattuk ízes erdővidéki beszédét, beszámolóját azokról az évekről és eseményekről, amelyekről szólni és ítélkezni nem is volt olyan könnyű, s ha most megegyezés nélkül, de az ő nevükben is felköszöntöm régi idős barátunkat. Tanártársak voltunk, idősebb kollégánk szavára hallgatni nem kötelesség volt, de tőle tudtunk meg sok mindent az előző időszakok megpróbáltatásairól.
2025-09-18: Kultúra - :

Zichó Viktor a Csoma Emlékközpontban (Út, amely belül is történik)

Megható vetített képes előadást tartott a kovásznai Csoma Emlékközpontban Zichó Viktor, a Csoma útja expedíció megálmodója és végigjárója. 
rel="noreferrer"