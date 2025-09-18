Jarmo Nieminen neve ismerős lehet az üzleti világból: a kilencvenes években részt vett a Budapesti Értéktőzsde alakulásán, finn termékeket vitt Magyarországra, majd a székelyudvarhelyi Infopress Nyomda alapítójaként a székelyföldi gazdasági élet meghatározó szereplője lett. Vállalkozóként és magánszemélyként egyaránt támogatja a finn–magyar kulturális kapcsolatokat, Sepsiszentgyörgyhöz kötődően kiemelkedő szerepet vállalt a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál finnországi kapcsolatainak építésében. Néhány évvel ezelőtt egy betegség teljesen új irányba fordította életét – a festészet felé. „Az alkotás örömöt hoz az életembe, kiszakít a hétköznapokból. Mintha folyamatosan égne bennem a vágy, hogy fessek” – vallja a művész. Ami kezdetben terápia volt, mára hivatássá vált.

Korai naiv és ábrázoló képeit idővel felváltották az absztrakt kompozíciók. Vásznain erőteljes, vidám színek jelennek meg, amelyek az életigenlést, a szabadság örömét sugározzák. Inspirációt a természetből – különösen a madarak világából –, emlékeiből és a művészet iránti szeretetéből merít. Képzőművészként bemutatkozott már Budapesten és Székelyudvarhelyen is, most a háromszéki közönség ismerheti meg sajátos alkotói világát.

A Metamorphosis című kiállítás megnyitója szeptember 23-án, kedden 18 órától lesz a Lábas Ház kiállítótermében. Aki ízelítőt szeretne, a Tein Teaházban is találkozhat Jarmo Nieminen alkotásaival. Érdemes megtekinteni azokat, az impozáns méretű vásznakon nemcsak színeket, hanem valódi életerőt és inspirációt kaphat a látogató. (közlemény)