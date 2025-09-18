A kovásznai Zöld hét keretében tartott program vendége Zichó Viktor energetikai mérnök, extrémsportoló – kerékpáros és hegymászó –, fenntarthatósági szakértő és előadó volt, aki fotós-videós munkáiban és élő előadásain a felelős, alacsony ökológiai lábnyomú felfedezést képviseli. Nemzetközi expedíciói keretében 13 ezer kilométert tett meg a Csoma útján fekvőbiciklin és gyalog. 2014-ben olvasta el Kőrösi Csoma Sándor Bernard Le Calloc’h által összeállított útinaplóját, bevallása szerint nagyon felkeltette az érdeklődését, és hatalmába kerítette „az az akaraterő, amellyel Csoma Sándor végigvitte az útját, végigvitte a teljes munkásságát”. 2021-ben vállalkozott arra, hogy a tibetológus, nyelvújító és utazó Kőrösi Csoma Sándor emlékútját modern expedíció formájában újragondolja és végigjárja.

Ennek az expedíciónak az élményeit adta át Kovásznán a szeptemberi Zöld hét alatt. Előadása nemcsak a földrajzi távolságokról és a terep kihívásairól szólt, hanem arról is, hogy miképpen válik a történelem személyes vállalássá: az út egyszerre fizikai teljesítmény és belső utazás. A vetített képeken és történeteken keresztül a mintegy száz résztvevő számára kirajzolódott az a szellemi ív, amely Csoma hagyatékát ma is élővé teszi. Zichó beszámolója a mindennapi nehézségek – időjárás, forgalom, magány, Covid, bebörtönzés – és a váratlan segítségek mozaikjából épült fel, miközben újra és újra visszatért a fő kérdéshez: mit jelent a 21. században felelősen folytatni egy kétszáz éves küldetést, és milyen lehetett Csoma útja sokkal sanyarúbb körülmények között?

Útjáról könyvet is írt, amely a Csoma-örökség kortárs olvasatát kínálja, expedíciós nézőpontból és személyes reflexiókkal; a kötet jelenleg kedvezményesen megrendelhető a szerző hivatalos oldalán (zicho.hu/shop). Zichó Viktor pár napig még Erdélyben maradt, közösségi oldalain folyamatosan oszt meg frissítéseket az útról és találkozásokról.

A rendezvény szoros együttműködésben valósult meg a Becsek Éva igazgató vezette Kőrösi Csoma Sándor Líceummal, s bár meghívásos, korlátozott férőhelyes formában zajlott, az előadás felvétele nyilvánosan elérhető a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola weboldalán (csomaegyesulet.org).

A bevezetőben Ferencz Éva központvezető interaktív módon ismertette Csoma életútját, és a programhoz tartozott Gazdáné Olosz Ella kiállításbemutatója is. A tanárok és diákok nemcsak megtöltötték a termet, hanem párbeszédet is teremtettek a generációk között: az örökség továbbadásának egyik legfontosabb terepe épp az, amikor a személyes történet találkozik a közösségi emlékezettel. A Zöld hét eseménye ismét megmutatta: a Csoma Emlékközpont nem csupán emlékhely, hanem találkozási pont, ahol múltról és jelenről – és a kettőt összekötő útról – lehet egymással, közösségben beszélgetni.

Csoma Egyesület