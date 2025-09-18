Bede Erika Papolc szülötte. Házas, két kirepülőfélben lévő fiúgyermek édesanyja. A sepsiszentgyörgyi Református Kollégium magyar szakos tanára. Kolozsváron a BBTE magyar–filológia szakán végzett. Jelenleg a BBTE Hungarológia Doktori Iskola doktoranduszhallgatójaként a régi népi tárgyakhoz fűződő személyes történetek kutatásán keresztül szeretne közelebb jutni az emberi lélek mélységeihez. Kétlaki életet él, Papolc és Sepsiszentgyörgy az otthona. Fotózással már gyermekkora óta kacérkodik, de megfelelő felszerelés hiányában csak ritka alkalmakkor merészkedett be a képi fogalmazás világába.

Idén nyár elején beiratkozott a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola Huszár Szilamér által vezetett akkreditált fotósképzés féléves kurzusára, ahol találkozott egy természetfotóssal, akinek a képei elnyerték tetszését, s úgy döntött, kipróbálja a természetfotózást mint a fényképezés egyik ágát.

Egy Canon digitális fényképe­zőgépe van, melyhez változó fény­erejű Sygma 150-600-as teleobjektívet vásárolt, s elindult az ismeretlenbe. Eleinte bizonytalanul, keresve, tapogatva az utat, majd egyre több tudást és tapasztalatot magába szívva sajátította el a „szakmát”. A kiállításra kerülő képek egy rövidke nyár során készültek. Sok munkáról, türelemről és kitartásról szólt ez az időszak.

Ez a debütáló tárlata, mely a Papolci Napok keretében nyílik meg. Tervezi, hogy Kovásznán is bemutatkozik az anyaggal. Egyelőre a szülőfaluja volt az elsődleges szempont, mivel a képek a falu szoros környezetében készültek. Harminckét képből áll a kiállítás, melyen huszonnégy állatfaj látható a szitakötőtől a barna medvéig.

A kiállításnak nincs kurátora, egy közös akarat hozta létre: megmutatni az embert körülvevő természetes szépséget, bevezetni a látogatót a csend birodalmába. A tárlatot hivatalosan Magyarósi Imola Piroska, a Vadon Egyesület elnöke nyitja meg, köszöntőt mond Kiss Augustin, Zágon polgármestere. Záró és köszöntő gondolatait a megnyitó esemény végén mondja el összegzésként Bede Erika.

Szebeni-Szabó Róbert