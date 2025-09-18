Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bede Erika fotókiállításaAhol a fény és a csend megszólal

2025. szeptember 18., csütörtök, Kultúra

Szeptember 20-án a Papolci Napokon nyílik meg Bede Erika fotókiállítása. Megtisztelő, hogy létrejötténél magam is bábáskodhattam. 

  • Kócsag. Fotó: Bede Erika
    Kócsag. Fotó: Bede Erika

Bede Erika Papolc szülötte. Házas, két kirepülőfélben lévő fiúgyermek édesanyja. A sepsiszentgyörgyi Református Kollégium magyar szakos tanára. Kolozsváron a BBTE magyar–filológia szakán végzett. Jelenleg a BBTE Hungarológia Doktori Iskola doktoranduszhallgatójaként a régi népi tárgyakhoz fűződő személyes történetek kutatásán keresztül szeretne közelebb jutni az emberi lélek mélységeihez. Kétlaki életet él, Papolc és Sepsiszentgyörgy az otthona. Fotózással már gyermekkora óta kacérkodik, de megfelelő felszerelés hiányában csak ritka alkalmakkor merészkedett be a képi fogalmazás világába.

Idén nyár elején beiratkozott a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola Huszár Szilamér által vezetett akkreditált fotósképzés féléves kurzusára, ahol találkozott egy természetfotóssal, akinek a képei elnyerték tetszését, s úgy döntött, kipróbálja a természetfotózást mint a fényképezés egyik ágát.

Egy Canon digitális fényképe­zőgépe van, melyhez változó fény­erejű Sygma 150-600-as teleobjektívet vásárolt, s elindult az ismeretlenbe. Eleinte bizonytalanul, keresve, tapogatva az utat, majd egyre több tudást és tapasztalatot magába szívva sajátította el a „szakmát”. A kiállításra kerülő képek egy rövidke nyár során készültek. Sok munkáról, türelemről és kitartásról szólt ez az időszak.

Ez a debütáló tárlata, mely a Papolci Napok keretében nyílik meg. Tervezi, hogy Kovásznán is bemutatkozik az anyaggal. Egyelőre a szülőfaluja volt az elsődleges szempont, mivel a képek a falu szoros környezetében készültek. Harminckét képből áll a kiállítás, melyen huszonnégy állatfaj látható a szitakötőtől a barna medvéig.

A kiállításnak nincs kurátora, egy közös akarat hozta létre: megmutatni az embert körülvevő természetes szépséget, bevezetni a látogatót a csend birodalmába. A tárlatot hivatalosan Magyarósi Imola Piroska, a Vadon Egyesület elnöke nyitja meg, köszöntőt mond Kiss Augustin, Zágon polgármestere. Záró és köszöntő gondolatait a megnyitó esemény végén mondja el összegzésként Bede Erika.

Szebeni-Szabó Róbert

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 152 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Kultúra - :

Zichó Viktor a Csoma Emlékközpontban (Út, amely belül is történik)

Megható vetített képes előadást tartott a kovásznai Csoma Emlékközpontban Zichó Viktor, a Csoma útja expedíció megálmodója és végigjárója. 
2025-09-18: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Egymás hite által töltekezni (Régiós nőszövetségi konferencia Uzonban)

Uzon református temploma adott otthont a hét végén a Székelyföldi Régiós Nőszövetségi Konferenciának, a Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját (Jel. 2,11) igét jelmondatául választó rendezvényen mintegy ötszázan vettek részt a Sepsi, az Erdővidéki, a Kézdi-orbaiszéki, valamint a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye gyülekezeteiből.
rel="noreferrer"